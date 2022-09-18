Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму

Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зимуNew York Post: Уолл-стрит ожидает суровая зима из-за неэффективных действий ФРС

Американских инвесторов с Уолл-стрит ожидает суровая зима вследствие неэффективных действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает New York Post.

В публикации уточняется, что ФРС не удается устранить последствия кризиса, возникшего на фоне пандемии COVID-19. «После пандемии даже самые проблемные компании получили доступ к кредитам. Так называемое заключение сделок с использованием заемных средств взорвалось. Слияния и поглощения часто сильно зависели от заимствований, потому что ФРС предоставляла так много легких денег, что банки фактически раздавали кредиты», — говорится в статье.

По словам автора материала, Уолл-стрит ждут тяжелые времена. «На Уолл-стрит, вероятно, наступит суровая зима, поскольку рынки остаются нестабильными, а их крупнейшие клиенты сокращают операции», — предрекает New York Post. В газете также отметили, что объем традиционных IPO сделок значительно снизился, а руководство каждой крупной инвестиционной компании уже планирует увольнения.

Ранее стало известно о рекордном падении американского фондового рынка. Это было вызвано недостаточным замедлением годовой инфляции в США, полагают американские инвесторы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света
Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света
Скандальный фильм "Мой сын Хантер" можно посмотреть в русском переводе
Скандальный фильм "Мой сын Хантер" можно посмотреть в
Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму
Американским инвесторам с Уолл-стрит предрекли суровую зиму
Самые необычные образы кукол Барби (18 фото)
Самые необычные образы кукол Барби (18 фото)
Алла Пугачева сошла с ума, заявил парламентарий
Алла Пугачева сошла с ума, заявил парламентарий
Ксения Собчак высказалась о судьбе Примадонны
Ксения Собчак высказалась о судьбе Примадонны
Пока Арзамасова на гастролях, Авербух просвещает сына
Пока Арзамасова на гастролях, Авербух просвещает сына
Над Аллой Пугачевой поглумился музыкальный критик
Над Аллой Пугачевой поглумился музыкальный критик
Дочка Леонида Якубовича показал фигуру в купальнике
Дочка Леонида Якубовича показал фигуру в купальнике
Неделя любви для всех знаков зодиака: гороскоп личных отношений с 19 по 25 сентября 2022 года
Неделя любви для всех знаков зодиака: гороскоп личных отношений с 19
Стало известно о неоднозначной реакции украинцев на возвращение солдат ВСУ
Стало известно о неоднозначной реакции украинцев на возвращение
В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба
В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного»

Топ на сегодня

Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо ждала, когда дети уедут»
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть

Еще по теме

Джаред Лето выбран на главную роль в фильме-биографии об Энди Уорхоле 
Nikkei закрылся в минусе на фоне снижения Уолл-стрит
Nikkei в плюсе на фоне роста Уолл-стрит до рекордных пиков
«Волк с Уолл-стрит» раскритиковал высокорисковые криптовалюты