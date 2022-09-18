Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате

Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате

Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате
Телеведущая Ангелина Вовк появилась в шоу у Малахова, где рассказала много интересного. В этом году многие звезды отметили круглые даты. Примечательно, что Ангелина Вовк согласилась сняться в передаче «Привет, Андрей!», где ее поздравляли с 80-летием. Телеведущая вспомнила, как Наташа Королева начинала карьеру, а Игорь Николаев гордился своей пассией. Она вспомнила про Игоря Талькова, который был очень популярен. Также Вовк решила рассказать о любимых местах в Москве. Она пустила слезу, когда заговорила про свой дом.
«Я живу на Арбате здесь я ходила в английскую школу, здесь я видела, как разрушали Арбат и строили американскую челюсть вдоль этих домов! Я не представляю своей жизни без Арбата, хотя у меня такая маленькая однокомнатая квартира. Можно было бы мою квартиру продать и купить подешевле, в каком-то другом районе. Она дорогая, вы не думайте», – похвасталась артистка.
Поздравить ее решила Эдита Пьеха, которой уже 85 лет. Она живет в небольшом доме в Ленинградской области. На публике певица появляется редко, но иногда соглашается на интервью. Даже в домашней обстановке Пьеха не изменяет себе. Она предстала с укладкой и фирменными стрелками на глазах. Артистка словно в любой момент готова выйти на сцену.
«У того поколения, к которому я принадлежу, не было умения кого-то корректировать. Если худ-совет выбрал, значит это достойно, и я радовалась», – вспомнила звезда, говоря о начале карьеры и выступления на «Песне года».
Для поклонников Эдита Станиславовна еще и была иконой стиля. Она всегда выглядела элегантно. «Мне нравилась Софи Лорен, Джина Лоллобриджида. Я до них не дорастала, но фигурка у меня была хорошая. Я не вокалистка была. Я была исполнительницей песен. Мне нравились песни. Я буквально утопала в них от радости. Я не могла петь песни, которые мне не нравились. Песни, которые нравились, я пела от всей души», – высказалась Пьеха.
# Шоу-бизнес Вовк Ангелина
По материалам: z-aya

Последние новости

"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва смог приземлиться
"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва
Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года
Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23
В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина
В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина
ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли
ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли
Дочь Александра Серова вынуждена снимать жилье за бешеные деньги
Дочь Александра Серова вынуждена снимать жилье за бешеные деньги
Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате
Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате
Инна Чурикова до сих пор не может ходить
Инна Чурикова до сих пор не может ходить
Алену Водонаеву раскритиковали за трусы до ушей
Алену Водонаеву раскритиковали за трусы до ушей
Максим Галкин прокомментировал свой статус иноагента
Максим Галкин прокомментировал свой статус иноагента
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Жюри шоу «Аватар» раскрыли, кто прячется за образом Белоснежки
Жюри шоу «Аватар» раскрыли, кто прячется за образом Белоснежки
Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном положении
Как пользоваться словами-паролями, если находишься в затруднительном

Топ на сегодня

Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с чистого листа
Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022
Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022

Еще по теме

Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужем
«Она меня невзлюбила за это»: Вовк рассказала о ревности Аллы Пугачевой
Вечерний Ургант - Ангелина Вовк и Резо Гигинеишвили (04.10.2017)
Ангелина Вовк не стесняется демонстрировать тело в купальнике