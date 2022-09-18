Ангелина Вовк в свой юбилей призналась, что живет в однушке на Арбате

Телеведущая Ангелина Вовк появилась в шоу у Малахова, где рассказала много интересного. В этом году многие звезды отметили круглые даты. Примечательно, что Ангелина Вовк согласилась сняться в передаче «Привет, Андрей!», где ее поздравляли с 80-летием. Телеведущая вспомнила, как Наташа Королева начинала карьеру, а Игорь Николаев гордился своей пассией. Она вспомнила про Игоря Талькова, который был очень популярен. Также Вовк решила рассказать о любимых местах в Москве. Она пустила слезу, когда заговорила про свой дом.«Я живу на Арбате здесь я ходила в английскую школу, здесь я видела, как разрушали Арбат и строили американскую челюсть вдоль этих домов! Я не представляю своей жизни без Арбата, хотя у меня такая маленькая однокомнатая квартира. Можно было бы мою квартиру продать и купить подешевле, в каком-то другом районе. Она дорогая, вы не думайте», – похвасталась артистка.Поздравить ее решила Эдита Пьеха, которой уже 85 лет. Она живет в небольшом доме в Ленинградской области. На публике певица появляется редко, но иногда соглашается на интервью. Даже в домашней обстановке Пьеха не изменяет себе. Она предстала с укладкой и фирменными стрелками на глазах. Артистка словно в любой момент готова выйти на сцену.«У того поколения, к которому я принадлежу, не было умения кого-то корректировать. Если худ-совет выбрал, значит это достойно, и я радовалась», – вспомнила звезда, говоря о начале карьеры и выступления на «Песне года».Для поклонников Эдита Станиславовна еще и была иконой стиля. Она всегда выглядела элегантно. «Мне нравилась Софи Лорен, Джина Лоллобриджида. Я до них не дорастала, но фигурка у меня была хорошая. Я не вокалистка была. Я была исполнительницей песен. Мне нравились песни. Я буквально утопала в них от радости. Я не могла петь песни, которые мне не нравились. Песни, которые нравились, я пела от всей души», – высказалась Пьеха.