Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай

Певица Анита Цой похвасталась своим урожаем. Артистка планирует собрать со своих 30 соток рекордный урожай. В этом ей помогут дополнительные четыре теплицы, которые звезда установила на своем участке в этом году: теперь их у нее девять. Певица отмечает, что ставит себе цели даже в домашних делах. Так как она очень любит свой огород, то одна из них — как раз про урожай.«Сейчас собираю урожай: он у меня в этом году отменный. Сейчас занимаюсь закрутками (консервацией). Поставила себе цель – закатать шесть тысяч банок с огурцами, помидорами, компотами, вареньем. Иду на рекорд: осталось совсем немного», — похвасталась знаменитость в разговоре с prozvezd. Ранее Анита Цой признавалась, что занимается огородом, в том числе, чтобы обеспечить своих близких овощами. А вот молоко и мясо она покупает на рынке. В прошлом звезда разводила баранов, но это очень трудоемкий процесс, повторять его, делится Цой, нет желания.