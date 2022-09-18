Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай

Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Певица Анита Цой похвасталась своим урожаем. Артистка планирует собрать со своих 30 соток рекордный урожай. В этом ей помогут дополнительные четыре теплицы, которые звезда установила на своем участке в этом году: теперь их у нее девять. Певица отмечает, что ставит себе цели даже в домашних делах. Так как она очень любит свой огород, то одна из них — как раз про урожай.
«Сейчас собираю урожай: он у меня в этом году отменный. Сейчас занимаюсь закрутками (консервацией). Поставила себе цель – закатать шесть тысяч банок с огурцами, помидорами, компотами, вареньем. Иду на рекорд: осталось совсем немного», — похвасталась знаменитость в разговоре с prozvezd. Ранее Анита Цой признавалась, что занимается огородом, в том числе, чтобы обеспечить своих близких овощами. А вот молоко и мясо она покупает на рынке. В прошлом звезда разводила баранов, но это очень трудоемкий процесс, повторять его, делится Цой, нет желания.
# Шоу-бизнес Цой Анита
По материалам: z-aya

Последние новости

Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной
Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной
Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности
Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время

Топ на сегодня

Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим

Еще по теме

Анита Цой всерьез взялась за огород
Анита Цой потеряла весь урожай из-за урагана
Россия собрала рекордный урожай пшеницы
Путин предсказал рекордный урожай в этом году