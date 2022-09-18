Байден не согласился с приближением мира к «новой холодной войне»
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Байден не согласился с приближением мира к «новой холодной войне»

Байден не согласился с приближением мира к «новой холодной войне»Президент США Байден не считает, что мир приблизился к «новой сложной холодной войне»

Президент США Джо Байден не считает, что мир сейчас приблизился к «новой более сложной холодной войне». Об этом американский лидер заявил в интервью CBS, фрагменты из которого приводит ТАСС.

Журналист попросил Байдена прокомментировать встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Сотрудник CBS поинтересовался у президента США, является ли это новой более сложной холодной войной.

«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», — заявил в ответ Байден.

Он пояснил, что предыдущая встреча лидеров России и Китая состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимней Олимпиады.

«Вскоре после этого я звонил председателю КНР. <..> Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами". Пока нет никаких свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России», — отметил президент США.

До этого аналитики предсказали «полное разъединение» США и КНР из-за наращивания Байденом усилий по снижению экономической зависимости от Китая.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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