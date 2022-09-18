ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли
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ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли

ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли
В Крыму был совершен дерзкий поджог автомобилей генерального директора агентства «Россия сегодня». Злоумышленник устроил пожар недалеко от виллы журналиста. В результате сгорели внедорожник и гольфкар. Машины числились на балансе винодельни телеведущего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Камеры видеонаблюдения запечатлели поджигателя. Судя по всему злоумышленник спланировал преступление. Он явно подготовился: лицо прикрывала маска, капюшон, а чтобы не оставлять следы — бахилы и перчатки. Пожар случился сегодня около двух часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле. Правоохранители считают, что неизвестный намеренно выбрал виллу генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Два автомобиля: гольфкар и внедорожник Land Rover полностью сожжены. Сейчас преступника ищут сотрудники местной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы. Силовики опрашивают возможных свидетелей. Также правоохранители обходят местные аптеки и магазины, пытаясь выйти на след злоумышленника, купившего средства защиты для сокрытия личности. Как известно, Коктебель — живописное место в Крыму. Тихий поселок расположен в отдалении от шумных курортных мест. Именно в этом районе известный телеведущий в 2005 году построил дом с необычным дизайном. Недалеко находится винодельческое хозяйство Cock t`est belle, одним из совладельцев которого и является Киселев.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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