Что можно и что нельзя дарить на свадьбу, какой подарок не следует хранить дома

Традиции, связанные с дарами на свадьбу, формировались веками благодаря знаниям, опыту и обычаям многих поколений наших предков. Они дошли до нас практически в неизменном виде, и в настоящее время являются составляющей частью любого свадебного ритуала. Несмотря на то, что в современном мире их часто связывают с суевериями или утверждают, что большинство обычаев давно изжили себя и потеряли свой первоначальный смысл, все же желая долгой и счастливой жизни молодоженам, их стараются придерживаться.

Что было принято дарить на свадьбу в старину





На Руси было принято дарить подарки на свадьбу не только молодоженам, но и их родственникам, и гостям. Для этого существовал установленный строгий порядок что, кому должны подарить и в каком количестве.

В семьях эти подарки начинали готовить задолго до свадебного торжества. Богатые люди запасались коврами и драгоценностями, в бедные — вышивали рушники, скатерти, платки. Каждая девушка должна была вышить подарки для семьи своего будущего жениха, которые было принято дарить на свадьбе, а для своего будущего мужа — сорочку. Жених должен был вручить подарки всем родственникам невесты, а ей — шкатулку с украшениями.

В качестве подарков для молодых использовалась домашняя утварь, постельное белье, сельскохозяйственная продукция, птицы, животные.

Что сейчас принято дарить на свадьбу





В современном мире многие свадебные подарки прошлого потеряли свою актуальность или претерпели значительные изменения. Давно уже не дарят на свадьбу сельскохозяйственную продукцию, домашнюю птицу и животных. Постельное белье и полотенца, изобилие которых имеется в современных магазинах, также стало неактуальным подарком. Домашняя утварь сменилась на предметы бытовой техники, оргтехнику, дорогие сервизы.

Самый популярный подарок на современных свадьбах — деньги. В этом нет ничего плохого, молодожены сами разберутся, на что их потратить. Единственная примета, сохранившаяся с давних времен, которой следует придерживаться, — тратить «свадебные» деньги только на свои нужды. Их нельзя кому-то отдавать, использовать для потребностей других людей, ими нельзя возвращать долги, иначе счастливой совместной жизни не будет.

Что нельзя преподносить в качестве свадебного подарка





Старинные поверья сохраняются также на запретные подарки. К ним относятся все колюще-режущие и острые предметы. Они изначально несут энергетику агрессии и не способствуют счастливой семейной жизни.

Нежелательным подарком являются часы, которые будут отсчитывать минуты совместной жизни. Считается, что как только они сломаются, совместная жизнь молодоженов окажется под угрозой.

Зеркало — еще один нежелательный и даже опасный свадебный подарок. Считается, что оно представляет собой портал между реальным и астральным миром и провоцирует супругов на ведение двойной жизни. К тому же если зеркало разобьется, это будет означать конец семейной жизни.

На свадьбу нельзя дарить антикварные вещи, ведь они сохраняют энергетику тех людей, которые ими когда-то пользовались, и того жизненного пространства, где они находились. Это может разрушить совместную жизнь молодоженов.

Какие подарки нельзя хранить дома и что делать, если они вызывают опасение





Многие молодожены задаются вопросом, что делать с нежелательным подарком, если его все же преподнесли в день свадьбы. Отказываться, конечно, не стоит, но такой подарок нужно сразу изолировать от своего жизненного пространства и постараться обезопасить себя.

Есть простой способ нейтрализовать действие подарка, просто дав дарителю несколько монеток в обмен. Тогда получится, что вы его купили, и он уже не будет иметь силу. Но, к сожалению, это не всегда возможно. В таком случае от него остается просто избавиться.

Помимо подарков, следует проявить бдительность относительно цветов, которые принято дарить на свадьбу. Когда недоброжелатели и завистники хотят навести порчу на молодых, им дарят цветы, взятые на кладбище, или букет с четным количеством цветов. Поэтому нужно изыскать возможность незаметно проверить все букеты на предмет несвежих цветов или четного числа. Такой букет следует просто вынести из дома и бросить в любой водоем.

А еще пора уже переходить на практику, которую используют во всем мире: просто составлять список подарков, в которых нуждаются молодые, и распределять их между гостями.