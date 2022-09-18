День 18 сентября в истории

День работников леса.

Установлен указом Президиума Вер­ховного Совета СССР от 13 августа 1966 года. Отмечается в тре­тье воскресенье сентября.

Общая площадь земель в России, занятая лесами, составляет 1184,1 миллиона гектар (около 70% площади нашей страны).

Всемирный день мониторинга воды.

Этот экологический праздник был учрежден по инициативе американского Фонда чистой воды в 2003 году.

Первоначально он отмечался 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США в 1972 году «Акта о чистой воде». С ростом популярности праздника его перенесли на месяц раньше, чтобы в нем могли принять участие те страны, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

Международный день равной оплаты труда.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 18 декабря 2019 года.

В 1951 году Международная организация труда приняла Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд. Несмотря на это во всем мире и сегодня женщины получают меньше, чем мужчины. Гендерный разрыв в оплате труда в мире составляет 20-30%.

81 год назад (1941) в Красной армии было введено звание «гвардейская часть»

Решение было принято ставкой Верховного главнокомандующего после успешного завершения Ельнинской операции. Это стало первым фактическим поражением фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны. Была снята угроза вторжения немецких войск в оперативную глубину советской обороны и удара во фланг Западному и Резервному фронтам. Первыми гвардейскими стали 100-я, 127-я, 153 и 161-я дивизии.

Звание присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям, отличившимся в боях и сражениях Великой Отечественной войны. В знак особого отличия им вручались гвардейские боевые знамёна.

Позднее для военнослужащих гвардейских частей был учреждён нагрудный знак «Гвардия», а для гвардейцев флота — прямоугольная пластинка с муаровой лентой оранжевого цвета с чёрными продольными полосами.

За время Великой Отечественной войны это почётное звание было присвоено 11 общевойсковым и 6 танковым армиям, 40 стрелковым, 7 кавалерийским, 12 танковым, 9 механизированным и 14 авиационным корпусам, 215 дивизиям, около 200 бригадам, свыше 10 дивизионам боевых катеров, более 40 боевым кораблям и большому количеству частей различных видов Вооруженных Сил.

Эта традиция продолжается и в Вооруженных Силах России. В настоящее время более 100 воинских частей и соединений российской армии и флота имеют почетное наименование «гвардейских».

88 лет назад (1934) СССР вступила в Лигу Наций.

Общее собрание Лиги Наций приняло постановление о приёме Советского Союза в организацию и включении его представителя в её Совет в качестве постоянного члена. За приём СССР в организацию проголосовали 39 членов Лиги, против - 3 (Голландия, Португалия и Швейцария), воздержались — 7 её членов.

В 1939 году, после начала советско-финляндской войны 1939-1940 годов, Советский Союз был исключен из Лиги Наций.

25 лет назад (1997) в Осло (Норвегия) принята Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, произ­водства и передачи противопехотных мин и об их уничто­жении.

Документ обязывает каждое государство-участника никогда не применять, а также не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать никому противопехотные мины.

Конвенция была открыта для подписания 3 декабря 1997 года и вступи­ла в силу 1 марта 1999 года. На сегодняшний день участниками Конвенции являются более 160 государств.

За последние десятилетия в мире были уничтожены миллионы противопехотных мин. Разминированы большие площади в более чем 30 странах мира.

75 лет назад (1947) в США было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Главный орган внешней разведки и контрразведки США был образован на основе Управления стратегических служб, которое действовало во время Второй мировой войны. На ЦРУ были возложены полномочия по координации государственной разведывательной деятельности, оценки и предоставлении разведывательных сведений, затрагивающих национальную безопасность.

В ЦРУ входят Национальная секретная служба, Разведывательное управление, Научно‑техническое управление и Управление материально‑технической поддержки.

Штаб‑квартира ЦРУ находится в 13 километрах от Вашингтона городе Лэнгли, штат Виргиния.

171 год назад (1851) вышел первый номер «The New York Times».

Газета была основана как New-York Daily Times (современное название издание носит с 1857 года) журналистом и политиком Генри Джарвисом Рэймондом и банкиром Джорджем Джонсом.

В 1896 году издание приобрел издатель Адольф Окс, который придумал её слоган: «У нас все новости, которые можно напечатать». Окс привел The New York Times на вершину информационной славы.

Сегодня издание — вторая по тиражу газета в США после The Wall Street Journal и 39-ая в мире. Её ежедневный тираж составляет 876,6 тысяч экземпляров.

324 года назад (1698) в Бастилию был переведен человек, чье лицо скрывала «железная маска».

Узника доставили в парижскую тюрьму в темном портшезе (легкое переносное кресло, в котором можно сидеть полулежа), и заключили в один из самых глухих казематов Бастилии. Разговаривать с ним было строжайше запрещено. Тюремное начальство знало о новом заключенном лишь то, что он прибыл с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль.

Спустя пять лет узник умер и был похоронен на тюремном кладбище под именем Марчиали. Его личные вещи сожгли, а в одиночной камере, где содержался «Человек в железной маске», разобрали стены и полы, чтобы там не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Постепенно о загадочном узнике забыли.

В 1789 году во время Великой французской революции, когда была взята Бастилия, были раскрыты многие тайны этой страшной тюрьмы, но загадка «Человека в Железной маске» оставалась неразгаданной. Все листы из тюремной книги, относившиеся к узнику, были уничтожены.

Вот уже более 300 лет исследователи пытаются установить личность этого загадочного заключенного. Существует множество версий, по одной из них — это был граф Вермандуа, сын Людовика XIV, по другой — родной брат-близнец Людовика.