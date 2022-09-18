День осеннего равноденствия в сентябре 2022 года: дата, традиции и ритуалы

Вадим Карасев

В день осеннего равноденствия энергетика пространства меняется, и это время важно использовать с умом. Соблюдение традиций и выполнение проверенных ритуалов в сентябре 2022 года поможет каждому обрести счастье и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Всего дважды в год день становится равен ночи, и в этом сентябре такое событие произойдет 23 числа. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают о важных традициях этого дня, а также рекомендуют провести несколько ритуалов, способных изменить жизнь в лучшую сторону и избавить от множества неурядиц. Именно день осеннего равноденствия завершает летний период и начинает новую главу, ознаменованную холодами и поздними рассветами. Отметить это событие важно в хорошем настроении, чтобы зарядиться энергией спеха до самой весны.

Традиции дня осеннего равноденствия

Одной из главных традиций осеннего равноденствия остается отказ от новых дел. За несколько дней до этого события не начинают ничего нового, чтобы не оступиться и не стать заложниками собственной неосторожности.

По традиции на осеннее равноденствие принимают душ, чтобы смыть с себя накопленный негатив. В этот день можно смело натереться солью, чтобы убрать с себя возможные порчи и сглазы, очиститься духовно и начать новую страницу своей жизни с обновленной энергетикой.

Осеннее равноденствие — время для искреннего прощения и покаяния. В такой важный день забывают о разногласиях и ссорах, не думают ни о чем духом, чтобы не навлечь на себя бед, а также помогают всем, кто попросит помощи.

На осеннее равноденствие принято приносить в дом ветви рябины. Их закрепляют над входом в дом, чтобы за порог е прошло никакое зло. Считается, что рябина служит защитой от негативно настроенных людей, а также прогоняет с порога бедность.

В праздничный день принято готовить пироги с ягодной начинкой, угощать не только членов семьи, но и гостей, а также раздавать выпечку. Такие пироги привлекают в дом благополучие и достаток, а также сплачивают членов семьи.

Ритуал от бедности 23 сентября 2022 года

Обрести финансовое благополучие и позабыть о проблемах с деньгами в день осеннего равноденствия получится, если положить три монеты под придверный коврик. По нему обязательно должны пройти все члены семьи. После этого монеты вынимают и раскладывают дома по укромным местам. Каждый раз натыкаясь на монетку, произносят: «Деньги в дом приходят, счастье приносят».

Ритуал на привлечение благополучия 23 сентября

Для того, чтобы весь год счастье не покидало, нужно составить список своих бед, а затем сжечь его над пламенем свечи, приговаривая:

«Новую жизнь начинаю, с чистого листа белого историю свою пишу, ошибок не допускаю, проблемы от себя отметаю».

Привлечение любви в день осеннего равноденствия

Обрести счастье или наладить отношения с партнерами не составит труда, если в день осеннего равноденствия своими руками приготовить любую выпечку. Рецепты могут быть любыми — главное делать это с любовью и во время замешивания теста проговорить:

«Счастье меня не покидает, взаимная любовь не угасает».

Блюдо важно съесть влюбленным без остатка, поэтому порции должны быть небольшими. Такое угощение не предназначено для гостей, поэтому угостить своего партнера важно наедине.