Дети Аллы Пугачевой отметят день рождения без папы
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Дети Аллы Пугачевой отметят день рождения без папы

Дети Аллы Пугачевой отметят день рождения без папы
Певица Алла Пугачева ведет приготовление ко дню рождения своих детей. Завтра двойняшкам Примадонны исполняется девять лет. Звезда всегда с размахом праздновала день рождения детей, но сейчас торжество будет проходить в кругу семьи. И будет ли присутствовать Максим Галкин, которого признали иноагентом — неизвестно. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Алла Пугачева и ее муж показывали в соцсетях, как растут их дети, чем вызывали восторг у поклонников. Супруги снимали каждый шаг наследников. Даже сейчас, вернувшись в Россию после полугодовалого отсутствия, певица активно ведет блог с присутствием в кадре Елизаветы и Гарри. Максим остался за границей после нелестных высказываний в адрес власти РФ. Сможет ли он вернуться на родину, чтобы побыть с детьми, Алла Борисовна не говорит. «Мы все думаем, что Галкин не рискнет только ради дня рождения лететь — и дорого, и хлопотно, и вдруг заметят — устроят скандал... А на школьные каникулы дети с Аллой Борисовной поедут в Израиль или в Юрмалу на воссоединение с отцом семейства. Ходит информация об их большой поездке в США зимой, когда там будет Галкин с туром, но и это всего лишь слухи пока…», — рассказал корреспондентам «КП» один из коллег певицы, попросив остаться неизвестным.
Сейчас Пугачева заканчивает приготовление к празднику. Это будет семейное застолье в замке деревни Грязь. На день рождения приглашены дети друзей, одноклассники. Организацией торжества занимается агентство. Напомним, Алла Борисовна вернулась в Россию с детьми одна, чтобы отправить их в школу. Максим Галкин продолжает гастрольную деятельность заграницей и детей видит только по видеосвязи. Было ли в планах у юмориста вернуться в родную страну — неизвестно. Сейчас он этого сделать точно не сможет. 16 сентября Минюст внес пародиста в реестр физлиц-иноагентов. В качестве источника иностранного финансирования мужа Примадонны указана Украина. Теперь все посты в социальных сетях артист должен сопровождать специальной поясняющей ремаркой, иначе ему грозит штраф — от 10 до 30 тысяч. Юморист пока никак не прокомментировал новый статус. А вот многие патриоты уже начали подшучивать над этим. «Галкин — иноагент. Кстати, неплохое название для концертной программы», — сыронизировала Катя Гордон.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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