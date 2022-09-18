Дети Аллы Пугачевой отметят день рождения без папы

Певица Алла Пугачева ведет приготовление ко дню рождения своих детей. Завтра двойняшкам Примадонны исполняется девять лет. Звезда всегда с размахом праздновала день рождения детей, но сейчас торжество будет проходить в кругу семьи. И будет ли присутствовать Максим Галкин, которого признали иноагентом — неизвестно. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Алла Пугачева и ее муж показывали в соцсетях, как растут их дети, чем вызывали восторг у поклонников. Супруги снимали каждый шаг наследников. Даже сейчас, вернувшись в Россию после полугодовалого отсутствия, певица активно ведет блог с присутствием в кадре Елизаветы и Гарри. Максим остался за границей после нелестных высказываний в адрес власти РФ. Сможет ли он вернуться на родину, чтобы побыть с детьми, Алла Борисовна не говорит. «Мы все думаем, что Галкин не рискнет только ради дня рождения лететь — и дорого, и хлопотно, и вдруг заметят — устроят скандал... А на школьные каникулы дети с Аллой Борисовной поедут в Израиль или в Юрмалу на воссоединение с отцом семейства. Ходит информация об их большой поездке в США зимой, когда там будет Галкин с туром, но и это всего лишь слухи пока…», — рассказал корреспондентам «КП» один из коллег певицы, попросив остаться неизвестным.Сейчас Пугачева заканчивает приготовление к празднику. Это будет семейное застолье в замке деревни Грязь. На день рождения приглашены дети друзей, одноклассники. Организацией торжества занимается агентство. Напомним, Алла Борисовна вернулась в Россию с детьми одна, чтобы отправить их в школу. Максим Галкин продолжает гастрольную деятельность заграницей и детей видит только по видеосвязи. Было ли в планах у юмориста вернуться в родную страну — неизвестно. Сейчас он этого сделать точно не сможет. 16 сентября Минюст внес пародиста в реестр физлиц-иноагентов. В качестве источника иностранного финансирования мужа Примадонны указана Украина. Теперь все посты в социальных сетях артист должен сопровождать специальной поясняющей ремаркой, иначе ему грозит штраф — от 10 до 30 тысяч. Юморист пока никак не прокомментировал новый статус. А вот многие патриоты уже начали подшучивать над этим. «Галкин — иноагент. Кстати, неплохое название для концертной программы», — сыронизировала Катя Гордон.