Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
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Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми

Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Футболиста Дмитрия Тарасова поймали с женщинами. В отношениях Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова, по всей видимости, не все гладко. В Сети все чаще появляются сообщения о его неверности, хотя Анастасия опровергает эту информацию, называя ее лишь сплетнями. Модель уверяет, что Дмитрий — лучший муж и отец. Однако факты убеждают поклонников в обратном. В Сети появилось видео, на котором Тарасов развлекается в ночном клубе в компании друзей и двух молодых девушек. На кадрах видно, что экс-футболист ведет с ними непринужденную беседу, смеется и пьет алкогольные напитки. А вот супруги в его окружении не замечено. По всей видимости, Тарасов, прикрывшись работой над новым проектом, оставил Костенко дома с тремя детьми. Экс-спортсмен никак не прокомментировал это видео, зато почти ежедневно признается супруге в любви, называя ее своей единственной, сообщает «Семь дней».
Что касается Анастасии Костенко, то у нее весьма категоричное отношение к изменам. «Я уже один раз отвечала, мой ответ не меняется. Если бы мой муж сходил налево, он бы не был моим мужем. Если бы меня предала подруга, она бы тоже не была моей подругой. Всех бы простила и отпустила в свободное плавание. Меня больше смущает интерес к сплетням о чужих мужьях»,— заявила модель. Костенко всегда стойко реагирует на хейт со стороны пользователей. Последний скандал с участием Ольги Бузовой подтвердил это лишний раз. Дмитрий написал певице с деловым предложением. Тарасов решил, что Ольга не откажется поучаствовать в его проекте. Однако Бузова отреагировала на предложение довольно резко, припомнив бывшему мужу все обиды и грехи. А вот Костенко на сообщения о возможном сотрудничестве отреагировала спокойно. По ее словам, она совсем не против того, чтобы ее муж общался с бывшей.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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