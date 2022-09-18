Дочь Александра Серова вынуждена снимать жилье за бешеные деньги
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Дочь Александра Серова вынуждена снимать жилье за бешеные деньги

Дочь Александра Серова вынуждена снимать жилье за бешеные деньги
Певец Александр Серов выселил дочь Мишель из дома. Артист выгнал из особняка свою 29-летнюю дочь Мишель вместе с ее детьми. Девушка призналась программе «Ты не поверишь!», что после перенесенного коронавируса ее отец стал очень нервным.
«У нас движуха всегда дома - муж, дети, няни. Пусть у папы в доме будет пустота теперь», - пожаловалась Мишель. Наследница Серова сняла загородный дом за 100 тысяч рублей в месяц. Свою московскую «трешку» Мишель сдает.
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

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