Дочь Александра Серова вынуждена снимать жилье за бешеные деньги

Певец Александр Серов выселил дочь Мишель из дома. Артист выгнал из особняка свою 29-летнюю дочь Мишель вместе с ее детьми. Девушка призналась программе «Ты не поверишь!», что после перенесенного коронавируса ее отец стал очень нервным.«У нас движуха всегда дома - муж, дети, няни. Пусть у папы в доме будет пустота теперь», - пожаловалась Мишель. Наследница Серова сняла загородный дом за 100 тысяч рублей в месяц. Свою московскую «трешку» Мишель сдает.