Дочь Ларисы Гузеевой сильно располнела и обещает похудеть: «Жалеть себя не буду»

Ольга Бухарова, дочь Ларисы Гузеевой, прослыла неординарной личностью. Она любит шокировать подписчиков: то выйдет в эфир подшофе, то внезапно для всех пострижется под мальчика, то сломает ногу во время вечеринки.

На этот раз 22-летняя Ольга огорошила своих поклонников искренним признанием. Дочь телеведущей решила бороться с лишним весом. Она заявила, что в последнее время набрала килограммы из-за проблем со здоровьем. По мнению девушки, это не повод сидеть, сложа руки.

«Возможно, стоило бы учесть, что я пережила разрыв связки в колене, три операции за два с половиной года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами. Мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте. Ну, на какой-то момент была одна нога, но все еще обе руки. Живу я дома с мамой, а не в общаге. Так что жалеть себя не буду. Хотя бы раз», — заявила Ольга.

Дочь Гузеевой пожаловалась и на подавленное моральное состояние. По ее словам, эмоциональность и неспособность справиться с переживаниями заставляют прятаться от настоящего. «Люди должны быть более бесчувственными. Либо вы станете такими как я и отдалитесь от реальности», — посетовала она.

Ольга также попросила подписчиков не сдерживаться и честно поделиться своим мнением по поводу набранных килограммов. Она уверена, ложь и восторженные комплименты фигуре не помогут вернуться ей к желаемому весу.

«Пожалуйста, будьте фатофобами и грубиянами, по отношению ко мне. Вы не заставите меня чувствовать себя лучше, обманывая», — обращается она к подписчикам.

Наследница известной телеведущей рассказала, что к нездоровому образу жизни ее привели отношения с абьюзером. Ранее, при росте 171 сантиметр, она весила 60 килограмм. Однако молодой человек требовал сесть на диету, оскорбляя Ольгу. Влюбленная девушка довела себя до истощения, увлеклась алкоголем, а затем принялась заедать стресс.