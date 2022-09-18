Дочь Серова призналась, что разрывается между ненавидящими друг друга родителями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочь Серова призналась, что разрывается между ненавидящими друг друга родителями

Дочь Серова призналась, что разрывается между ненавидящими друг друга родителями

Дочь Серова призналась, что разрывается между ненавидящими друг друга родителями

Александр Серов 12 лет назад со скандалом развелся с женой — Еленой Стебеневой. Единственная дочь Мишель осталась жить с отцом. Экс-супруге возбранялось посещать дом, где жила наследница с семьей.


Недавно 29-летняя дочь певца по просьбе звездного родителя покинула отчий дом с супругом и двумя детьми. Как говорил исполнитель хита «Я люблю тебя до слез», ему нужны покой и тишина, потому как он до сих пор не может до конца восстановиться после перенесенного ковида.

Сейчас Мишель с мужем и двумя детьми Мией и Макаром снимает загородный дом, несмотря на наличие трехкомнатной квартиры в Москве. Теперь у начинающей певицы есть возможность видеться и с мамой. «Приходится угождать и папе, и маме, а мне, на минуточку, лет уже немало. Сколько можно все эти вопросы разбирать. Ну, ребята, разберитесь сами. Длится это уже… Когда они развелись мне было 17 лет. Когда у него берут интервью, он говорит: «Ой, ребят, я однолюб, я один раз женился уже и я точно знаю, что не буду во второй раз жениться», — рассказала дочь артиста в интервью «Ты не поверишь!» на НТВ.

Недавно в СМИ ходил слух, что Серов не хочет жить с семьей наследницы и намерен строить отношения. Мишель утверждает, мол, новую пассию отца она вряд ли одобрит. «Я такой строгий критик, боюсь, что она может не пройти мой фейс-контроль. Я такую ей проверочку устрою, что мало не покажется», — поделилась дочь артиста.

К слову, Александр Николаевич появлялся на светском мероприятии в компании солистки Большого театра Ксении Дежневой младше себя 26 лет. Наследница Серова допускает, что Ксения может быть его новой избранницей папы. «Александр любит молоденьких, красивых девочек. Безусловно, новые таланты всегда на каких-то пьедесталах. Возможно, это его новая любовница. Не отрицаю», — отмечала Серова.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр, что удалят и многое другое
Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр,
Партия Макрона сменила название
Партия Макрона сменила название
Парень рассказал множество интересных фактов об опоссумах
Парень рассказал множество интересных фактов об опоссумах
Есть ли будущее у проекта или его всё же закроют
Есть ли будущее у проекта или его всё же закроют
Наглядная польза от переработки пластика
Наглядная польза от переработки пластика
Официально: съемка 2-го сезона сериала Halo стартовала
Официально: съемка 2-го сезона сериала Halo стартовала
Дочь Серова призналась, что разрывается между ненавидящими друг друга родителями
Дочь Серова призналась, что разрывается между ненавидящими друг друга
В России допустили резкий рост летальности от COVID-19
В России допустили резкий рост летальности от COVID-19
"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва смог приземлиться
"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва
Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года
Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23
В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина
В Венгрии назвали судьбоносным для Запада заявление Путина
ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли
ЧП: машины Дмитрия Киселева сожгли

Топ на сегодня

Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022
Лариса Андерсен рассказа, кого отблагодарит день 17 сентября 2022
Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за энергетического кризиса
Немецкие пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за

Еще по теме

Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом
Александр Серов выгнал дочь из дома
Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью