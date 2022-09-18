Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
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Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках

Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Дочь певца Александра Серова, Мишель призналась, что устала разрываться между родителями. Александр Серов 12 лет назад со скандалом развелся с женой — Еленой Стебеневой. Единственная дочь Мишель осталась жить с отцом. Экс-супруге возбранялось посещать дом, где жила наследница с семьей. Недавно 29-летняя дочь певца по просьбе звездного родителя покинула отчий дом с супругом и двумя детьми. Как говорил исполнитель хита «Я люблю тебя до слез», ему нужны покой и тишина, потому как он до сих пор не может до конца восстановиться после перенесенного ковида. Сейчас Мишель с мужем и двумя детьми Мией и Макаром снимает загородный дом, несмотря на наличие трехкомнатной квартиры в Москве. Теперь у начинающей певицы есть возможность видеться и с мамой. «Приходится угождать и папе, и маме, а мне, на минуточку, лет уже немало. Сколько можно все эти вопросы разбирать. Ну, ребята, разберитесь сами. Длится это уже… Когда они развелись мне было 17 лет. Когда у него берут интервью, он говорит: «Ой, ребят, я однолюб, я один раз женился уже и я точно знаю, что не буду во второй раз жениться», — рассказала дочь артиста в интервью «Ты не поверишь!» на НТВ.
Недавно в СМИ ходил слух, что Серов не хочет жить с семьей наследницы и намерен строить отношения. Мишель утверждает, мол, новую пассию отца она вряд ли одобрит. «Я такой строгий критик, боюсь, что она может не пройти мой фейс-контроль. Я такую ей проверочку устрою, что мало не покажется», — поделилась дочь артиста. К слову, Александр Николаевич появлялся на светском мероприятии в компании солистки Большого театра Ксении Дежневой младше себя 26 лет. Наследница Серова допускает, что Ксения может быть его новой избранницей папы. «Александр любит молоденьких, красивых девочек. Безусловно, новые таланты всегда на каких-то пьедесталах. Возможно, это его новая любовница. Не отрицаю», — отмечала Серова.    
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

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