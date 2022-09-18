Дочка Леонида Якубовича показал фигуру в купальнике
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Дочка Леонида Якубовича показал фигуру в купальнике

Дочка Леонида Якубовича показал фигуру в купальнике
24-летняя дочка телеведущего Леонида Якубовича, Варвара поделилась пикантным фото. Видо точно не относится к категории наследников знаменитостей, которые пытаются стать популярными за счет известной родни. Варвара старается идти своим путем, занимаясь музыкой и самостоятельно пытаясь пробиться в мире шоу-бизнеса. Она не ведет светского образа жизни, не дает интервью, не светится на ТВ и вообще выглядит и ведет себя очень скромно.
Варвара Видо обычно носит простые и удобные вещи, но сейчас оказалось, что под мешковатыми нарядами все это время пряталась красавица с точеной фигурой. В личном блоге дочь Якубовича выставила кадры в купальнике, которые произвели фурор. Фолловеры в восторге от внешности Вари.
# Шоу-бизнес Якубович Леонид
По материалам: z-aya

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