Дочка Леонида Якубовича показал фигуру в купальнике

24-летняя дочка телеведущего Леонида Якубовича, Варвара поделилась пикантным фото. Видо точно не относится к категории наследников знаменитостей, которые пытаются стать популярными за счет известной родни. Варвара старается идти своим путем, занимаясь музыкой и самостоятельно пытаясь пробиться в мире шоу-бизнеса. Она не ведет светского образа жизни, не дает интервью, не светится на ТВ и вообще выглядит и ведет себя очень скромно.Варвара Видо обычно носит простые и удобные вещи, но сейчас оказалось, что под мешковатыми нарядами все это время пряталась красавица с точеной фигурой. В личном блоге дочь Якубовича выставила кадры в купальнике, которые произвели фурор. Фолловеры в восторге от внешности Вари.