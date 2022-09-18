Доступные способы, которые позволят навсегда избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Неприятный запах в стиральной машине является самой распространенной проблемой у многих хозяек. Есть несколько простых способов, которые помогут справиться с данной задачей.

Как справиться с неприятным запахом в стиральной машинке

Проверить лоток





Со временем на стенках отсека порошкоприемника появляются остатки нерастворенного стирального средства. Когда все это накапливается, образуется неприятный аромат. Чтобы избавиться от данной проблемы, необходимо регулярно проводить чистку лотка. Для этого следует извлечь порошкоприемник и почистить его зубной щеткой с добавлением хозяйственного мыла.

Накипь на электронагревателе

ТЭН притягивает к себе все ворсинки, волосы, известковые отложения. Когда все это накапливается, начинает появляться неприятный аромат. Устранить эту проблему поможет стирка без белья с добавлением лимонной кислоты.

Стирка без белья

Для начала следует включить машинку без белья и порошка. При этом нужно будет выставить максимальную температуру и время. Такую стирку желательно проводить раз в месяц. Она поможет устранить неприятные ароматы и избавиться от микробов.

С добавлением соды





Этот способ самый простой и более распространенный. Потребуется добавить 2-3 ложки соды в отсек для стирального порошка и включить режим стирки, выставив температуру 90 градусов. Сода активно удаляет любой грибок и налет. Этот метод еще можно применять и для профилактики.

Лимонная кислота

Помимо соды, в отсек для порошка можно всыпать лимонную кислоту либо же соединить эти два вещества вместе, выбрав при этом режим сервисной стирки с полосканием.

Проведение дезинфекции

Можно добавить в стиральную машинку средства для очищения с антибактериальным свойством. Они отлично справляются с проблемой появления зловонного аромата и удаляют грибок.

Уксус





Для избавления от запаха в стиралке можно воспользоваться уксусом. Кроме того, он поможет устранить накипь и продезинфицирует машинку. Потребуется лишь добавить 2 ложки уксуса в лоток и выбрать температуру стирки 90 градусов. Через 15 минут после начала необходимо нажать на паузу на один час и тщательно промыть фильтр. Такой метод следует применять не чаще 1 раза в 4 месяца.

Моющее средство

Из-за загрязненного резинового манжета барабана также может появляться неприятный аромат. В складках со временем накапливаются грязь и плесень. В данном случае потребуется протереть манжету моющим средством, а если это не принесет результата, тогда лучше всего заменить манжету.

Проверка стиралки

В некоторых случаях причина возникновения зловонного запаха может крыться в неисправности канализации. Это может быть из-за неудачного подключения стиральной машинки либо же пережатия канализационного шланга. Все это приводит к тому, что остатки воды не сливаются в канализацию, а остаются в нем. Первым делом потребуется проверить сливной шланг, а также позвать мастера, чтобы он провел глубокую и тщательную диагностику.