Есть ли будущее у проекта или его всё же закроют

Вадим Карасев

Что-то странное творится в последнее время. Последние дни редакторы Дом-2 активно пишут о том, что в ближайшее время поклонники Дом-2 узнают кое-что очень важное. Одна из ведущих проекта — Ольга Орлова, даже завела речь о закрытии проекта. Однако Екатерина Горина, которая довольно тесно общается с руководством проекта, подобный исход всячески отрицает. Однако сами сотрудники пишут, что проекту нужны перемены. Интересно, к чему же это всё приведёт?Сейчас поклонники телешоу активно спорят, стоит ли его закрывать. Даже прошёл слух, что Дом-2 снова вернется на телеканал ТНТ. Или он просто перейдёт на другой канал с телеканала Ю. А может ведущие решили открыть новую площадку на Сейшелах, так как авиаперелёты возобновились?Пока ничего дополнительно неизвестно, однако поклонники строят очень много теорий. Не исключено, что даже произойдёт смена ведущих. В любом случае, скоро станет известно: закроют ли проект или он всё же обретёт второе дыхание?