Евгений Петросян шоке от того что пишет о нем пресса

Юморист Евгений Петросян в ужасе от слухов. Артист остро отреагировал на последние новости о себе. Комика разозлили новости о том, что он якобы сделал дорогой подарок своему двухлетнему сыну Вагану в виде дома в турецком Бодруме.Писали, что Татьяна Брухунова, его жена, попросила об этом, якобы для того, чтобы ребенку не пришлось впоследствии делить его с дочкой Викториной. Евгений Петросян опроверг эту информацию и попросил СМИ перепроверять информацию. «Вы что, с ума сошли? Слушайте, наша пресса уже пробила дно, по-моему», — возмутился Петросян Woman.ru.