Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox

Вадим Карасев





В рамках Xbox & Bethesda Showcase в этом году Хидео Кодзима объявил, что разрабатывает свой новый проект для приставок Xbox. Что это за проект — неизвестно, и Microsoft пока не делится подробностями. Если верить слухам, игра будет иметь некоторые функции, связанные с облачными технологиями, но пока без деталей.

В рамках интервью журналу Famitsu руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер прокомментировал разработку игры от Хидео Кодзимы для Xbox:

Кодзима-сан и я знаем друг друга много лет. У него было несколько новых идей об уникальном игровом опыте, и мы хотели сотрудничать с ним, чтобы воплотить их в жизнь на нашей платформе. Сегодня я посетил Kojima Productions и имел возможность увидеть ранние стадии проекта, и я очень взволнован.

Кроме того, Фил Спенсер отметил, что фанаты Xbox должны с нетерпением ждать сильного состава в 2023 году и последующие годы. Отвечая на вопрос о нехватке игр от внутренних студий для Xbox, Фил сказал: