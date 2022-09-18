Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox

Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox

Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox


В рамках Xbox & Bethesda Showcase в этом году Хидео Кодзима объявил, что разрабатывает свой новый проект для приставок Xbox. Что это за проект — неизвестно, и Microsoft пока не делится подробностями. Если верить слухам, игра будет иметь некоторые функции, связанные с облачными технологиями, но пока без деталей.

В рамках интервью журналу Famitsu руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер прокомментировал разработку игры от Хидео Кодзимы для Xbox:

Кодзима-сан и я знаем друг друга много лет. У него было несколько новых идей об уникальном игровом опыте, и мы хотели сотрудничать с ним, чтобы воплотить их в жизнь на нашей платформе. Сегодня я посетил Kojima Productions и имел возможность увидеть ранние стадии проекта, и я очень взволнован.

Кроме того, Фил Спенсер отметил, что фанаты Xbox должны с нетерпением ждать сильного состава в 2023 году и последующие годы. Отвечая на вопрос о нехватке игр от внутренних студий для Xbox, Фил сказал:

Что касается собственной команды, мы думаем, что они отлично справляются со своей задачей. Однако из-за распространения нового коронавируса в производстве игр произошли некоторые задержки, и мы какое-то время не могли выпустить многие игры. Пожалуйста, с нетерпением ждите сильного состава по играм в 2023 году и далее, включая разнообразие индивидуальных креативов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетами
В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими
Дочь Ларисы Гузеевой сильно располнела и обещает похудеть: «Жалеть себя не буду»
Дочь Ларисы Гузеевой сильно располнела и обещает похудеть: «Жалеть
У Татьяны Васильевой ожидается пополнение в семействе
У Татьяны Васильевой ожидается пополнение в семействе
Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном
Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном
Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал
Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал
Иммунолог назвал необходимые меры для пациентов с постковидным синдромом
Иммунолог назвал необходимые меры для пациентов с постковидным
Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox
Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео
Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива
Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим Галкин*?
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать,
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии

Топ на сегодня

Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров

Еще по теме

Официально: Хидео Кодзима сотрудничает с Xbox для разработки новой игры
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Хидео Кодзима будет одновременно сотрудничать с Xbox и Playstation
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox