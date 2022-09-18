Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox

Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках Tokyo Game Show дал несколько интервью. В том числе, в интервью порталу GAME Watch, Фил Спенсер ответил на вопросы журналистов про Scalebound и Final Fantasy XIV.

Журналисты поинтересовались у Фила Спенсера, есть ли вероятность возобновления разработки Scalebound. Напомним, что игра Scalebound разрабатывалась для Xbox One студией Platinum Games под руководством Хидеки Камия, но до релиза она так и не добралась из-за множества проблем. Недавно Камия напрямую предлагал Филу Спенсеру закончить разработку Scalebound, но согласилась ли команда Xbox на это — неизвестно. В интервью Фил Спенсер заявил, что «нечего сейчас сказать про Scalebound».

Еще одна тема, которая давно волнует японских игроков на Xbox — это релиз Final Fantasy XIV. Успешная MMORPG официально пока не заявлена к релизу на Xbox, она доступна только на PC и Playstation. Но разговоры вокруг выхода проекта на консолях Microsoft ходят давно. Фил Спенсер следующим образом прокомментировал возможный выход Final Fantasy XIV на Xbox:

Да, мы определённо говорим об этом. Конечно, мы все еще не сдались. И мы и Square Enix хотим, чтобы Final Fantasy XIV вышла на Xbox, и мы продолжаем прилагать совместные усилия для того, чтобы это произошло.

Напомним, что суммарная аудитория игроков Final Fantasy XIV уже давно преодолела отметку в 20 миллионов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»
Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Дочка Александра Серова рассказала о семейных разборках
Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Анита Цой в промышленных масштабах заготавливает урожай
Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной
Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной
Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Алла Пугачева вызывает волнение у людей с нетрадиционной ориентацией
Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Дмитрий Тарасов развлекается с девушками, пока жена занимается детьми
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности
Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время

Топ на сегодня

Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим

Еще по теме

Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound
Хидеки Камия предлагает Филу Спенсеру снова поработать вместе
Хидеки Камия: «я совершенно серьезно» по поводу Scalebound для Xbox
Выйдет ли Babylon’s Fall на приставках Xbox One и Xbox Series X | S