Фил Спенсер: про возрождение Scalebound и Final Fantasy XIV для Xbox

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках Tokyo Game Show дал несколько интервью. В том числе, в интервью порталу GAME Watch, Фил Спенсер ответил на вопросы журналистов про Scalebound и Final Fantasy XIV.

Журналисты поинтересовались у Фила Спенсера, есть ли вероятность возобновления разработки Scalebound. Напомним, что игра Scalebound разрабатывалась для Xbox One студией Platinum Games под руководством Хидеки Камия, но до релиза она так и не добралась из-за множества проблем. Недавно Камия напрямую предлагал Филу Спенсеру закончить разработку Scalebound, но согласилась ли команда Xbox на это — неизвестно. В интервью Фил Спенсер заявил, что «нечего сейчас сказать про Scalebound».

Еще одна тема, которая давно волнует японских игроков на Xbox — это релиз Final Fantasy XIV. Успешная MMORPG официально пока не заявлена к релизу на Xbox, она доступна только на PC и Playstation. Но разговоры вокруг выхода проекта на консолях Microsoft ходят давно. Фил Спенсер следующим образом прокомментировал возможный выход Final Fantasy XIV на Xbox:

Да, мы определённо говорим об этом. Конечно, мы все еще не сдались. И мы и Square Enix хотим, чтобы Final Fantasy XIV вышла на Xbox, и мы продолжаем прилагать совместные усилия для того, чтобы это произошло.

Напомним, что суммарная аудитория игроков Final Fantasy XIV уже давно преодолела отметку в 20 миллионов.