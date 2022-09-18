Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России

Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России

Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику РоссииФранцузская газета Le Monde: Китай осторожно спасает экономику России из-за боязни санкций

Французская газета Le Monde увидела попытки Китая спасти экономику России с соблюдением осторожности из-за боязни санкций со стороны Запада. Материал опубликован на сайте прессы.

По информации издания, экспорт товаров в Китай из России вырос на 50 процентов, что не одобрили Евросоюз и США, чьи санкции были призваны сломить экономику Россию. По этой причине США стали добавлять китайские компании в санкционный список, из-за чего банки КНР приняли решение ограничить финансирование закупок российских товаров.

Отмечается, что Китай покупает у России все больше газа и нефти с большими скидками. Таким образом власти КНР добавляют средства в бюджет страны, страдающей от нехватки денег из-за введенных санкций. Кроме того, китайские производители стали продавать больше своей продукции россиянам, например, полупроводники и электронику.

Ранее экс-офицер разведки Ребекка Коффлер заявила, что союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США. По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Музыкальная пауза: странное исполнение на фестивале "Сверкающие грани театра" с бодибилдерами
Музыкальная пауза: странное исполнение на фестивале "Сверкающие
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских
Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Франция увидела осторожные попытки Китая спасти экономику России
Кто из представителей знаков зодиака считаются худшими мужьями
Кто из представителей знаков зодиака считаются худшими мужьями
Белгородский губернатор сообщил о переводе школ на дистанционный режим
Белгородский губернатор сообщил о переводе школ на дистанционный режим
Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба
Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба
В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
В США сообщили о контракте Алжира с Россией по поставкам оружия
Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 сентября + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 сентября +
BMW, тротуар, бородатый агрессор и конфликт: очередной водитель, которому плевать на правила
BMW, тротуар, бородатый агрессор и конфликт: очередной водитель,
Волочкова и Собчак не поделили жениха, Бородина выгнала Пушкину из «прачки». Психолог о женской дружбе
Волочкова и Собчак не поделили жениха, Бородина выгнала Пушкину из
Доступные способы, которые позволят навсегда избавиться от неприятного запаха в стиральной машине
Доступные способы, которые позволят навсегда избавиться от
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Дракона
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Дракона

Топ на сегодня

Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
Скандал на прощании с Елизаветой II: незнакомец посягнул на гроб с телом королевы
Скандал на прощании с Елизаветой II: незнакомец посягнул на гроб с
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя девушками в ночном заведении
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим странам
Экс-глава МИД Румынии выступил за передачу территорий Украины другим

Еще по теме

СМИ: китайские инвестиции в экономику США могут вырасти до рекорда
Прямые иностранные инвестиции в Китай с начала года выросли на 4,2% - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Власти Китая закрывают все компании КНДР на территории страны
Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального