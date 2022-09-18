Гороскоп от Василисы Володиной на 19 сентября 2022 года: сегодня лучше не заниматься серьёзными делами

19 сентября 2022 года астролог Василиса Володина предлагает знакам зодиака направить свою энергию на хорошие, созидательные дела. Стремление к внутреннему равновесию поможет избежать острых эмоциональных ситуаций. Это хорошее время и для завершения дачного сезона.

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Овен

Недостатка в жизненной энергии у этого знака наблюдаться не будет. Израсходовать её надо на дела, которые не требуют быстрой реакции и ответственных решений. В данном случае подойдёт физический труд на свежем воздухе. Осенние краски природы привнесут в душу умиротворение.

Лев

Для того чтобы не раздражаться по пустякам, астролог советует переключаться на более приятные вещи. Можно найти занятие по душе, целенаправленно и методично им заниматься на протяжение всего дня. Не стоит впадать в крайности, они повлекут за собой неприятные последствия. В общении недостатка не предвидится. Львам рекомендуется больше слушать, чем говорить, или же тщательно контролировать каждое своё слово.

Стрелец

У Стрельцов будет хорошая возможность и поработать вдоволь, и интересно отдохнуть, если не выплескивать эмоции на окружающих. Этот день будет богат на встречи. Внезапно возникшие старые друзья или родственники потребуют к себе внимания. Но Стрельцы и сами не прочь пообщаться и поделиться впечатлениями.

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Телец

Выносливость у этого знака завидная, но злоупотреблять ею нельзя. Звёзды советуют немного сбавить темп, распределить работу так, чтоб было достаточно времени для общения со своими близкими. Дети, даже если и не маленькие, требуют внимания. Неплохо будет заняться процедурами по укреплению здоровья, по улучшению внешнего вида.

Дева

Для Дев день не готовит сюрпризов. На обыденные дела и заботы нельзя тратить всё своё время. Желательно оставить какое-то временное пространство на то, чтобы побыть наедине с самим собой, углубиться в свой мир. Тем более что есть риск поссориться с кем-то из окружающих.

Козерог

Козерогу полезно немного ограничить финансовые траты. Покупки должны быть только самыми необходимыми. Не всегда возможности и желания совпадают. Быть более осмотрительным в выборе новых друзей этому знаку зодиака советует астролог. Возможно, что они окажутся не такими порядочными, как это покажется на первый взгляд.

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Близнецы

Этому знаку не стоит долго нежиться в тёплой постели. Их ждет продуктивный и полный энергичных дел день. Направить свои силы следует на неотложные серьёзные дела, которые удастся решить быстро и качественно. Возможны кардинальные перемены в жизни. Это касается и работы, и личной жизни.

Весы

День будет неоднозначный. Многие моменты, особенно в общении с ближайшими родственниками, доставят удовольствие и наполнят душу радостными чувствами. А вот к просьбам о помощи не очень знакомых людей нужно относиться с осторожностью. Возможно, кто-то захочет использовать Весы в своих корыстных целях.

Водолей

У Водолеев накопилось немало вопросов и дел, которыми необходимо заняться в этот день. Но рассеянность внимания может тормозить некоторые процессы. Это приводит к раздражению. Астролог Василиса Володина обращает внимание на то, что недопустимо сбрасывать негатив на окружающих. Водолеи и сами поймут это, когда обидят кого-то ненароком. Чтоб избежать таких ситуаций, старайтесь быть сдержаннее.

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Рак

Хороший позитивный день ожидает Раков. Все рабочие моменты будут протекать без особых усилий. Включив свою фантазию, семейные представители этого знака смогут придумать интересные занятия, тем самым сплотив всех членов семьи. Можно не сомневаться, что настроение у всех будет отличное.

Скорпион

Конфликтные ситуации, с которыми предстоит встретиться Скорпиону, могут перерасти в крупные неприятности. При этом будет израсходовано много жизненной энергии. Поэтому астролог советует день провести вдали от шумных компаний. Общаться нужно только с приятными сердцу людьми. Занятия лучше найти такие, которые будут способствовать развитию воображения. Это касается любых видов творчества.

Рыбы

Любой умеренный физический труд будет полезен не только для тела, спасая мышцы от застоя, но и для души. Результаты труда порадуют этот знак и поднимут самооценку. К тому же умеренная усталость способствует улучшению аппетита и сна. В этом плане очень полезны все огородные и дачные работы.