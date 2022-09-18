Художница создала азбуку взрослой жизни, и это так точно, что… нет, мы не плачем, просто жиза в глаз попала
Взрослая жизнь подкрадывается незаметно. Казалось бы, ещё вчера ты гулял до утра, не зная горя и забот, а сегодня разбираешься в коммунальных счетах и ругаешься с бабушками в поликлинике. И когда мы успели стать теми самыми людьми, которых считали серьёзными тётями и дядями?
Художница с ником «Аниматор-прокрастинатор» создала серию работ «Азбука взрослой жизни», где точно и с иронией рассказала о всех проблемах периода жизни, когда осознаёшь, что ты уже давно не ребёнок.
Буква «А»
Буква «Б»
Буква «В»
Буква «Г»
Как говорится, утро добры м не бывает. Особенно если ты сова, а этот мир как будто бы заточен исключительно под жаворонков!
Буква «Д»
Буква «Е»
Буква «Ё»
Буква «Ж»
Буква «З»
Буква «И»
Буква «Й»
Признавайтесь, вы тоже акционеры? В смысле люди, которые покупают всё исключительно по акции.
Буква «К»
Буква «Л»
Буква «М»
Буква «Н»
Буква «О»
Буква «П»
Буква «Р»
Буква «С»
Кстати, у нас есть целая подборка случаев с подобными оговорками от пользователей сети.
Буква «Т»
Буква «У»
Буква «Ф»
Буква «Х»
Буква «Ц»
Стирка — не только бесконечный процесс, но и занятие, которое может закончиться провалом. Об этом у нас тоже есть подборка.
Буква «Ч»
Буква «Ш»
Буква «Щ»
Буква «Ъ»
Буква «Ы»
Буква «Ь»
Буква «Э»
Буква «Ю»
Буква «Я»
А какие буквы оказались для вас самыми близкими?