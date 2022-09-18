Художница создала азбуку взрослой жизни, и это так точно, что… нет, мы не плачем, просто жиза в глаз попала
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Художница создала азбуку взрослой жизни, и это так точно, что… нет, мы не плачем, просто жиза в глаз попала

Художница создала азбуку взрослой жизни, и это так точно, что… нет, мы не плачем, просто жиза в глаз попала

Взрослая жизнь подкрадывается незаметно. Казалось бы, ещё вчера ты гулял до утра, не зная горя и забот, а сегодня разбираешься в коммунальных счетах и ругаешься с бабушками в поликлинике. И когда мы успели стать теми самыми людьми, которых считали серьёзными тётями и дядями?

Художница с ником «Аниматор-прокрастинатор» создала серию работ «Азбука взрослой жизни», где точно и с иронией рассказала о всех проблемах периода жизни, когда осознаёшь, что ты уже давно не ребёнок.

Буква «А»

Буква «Б»

Буква «В»

Буква «Г»

Как говорится, утро добры м не бывает. Особенно если ты сова, а этот мир как будто бы заточен исключительно под жаворонков!

Буква «Д»

Буква «Е»

Буква «Ё»

Буква «Ж»

Буква «З»

Буква «И»

Буква «Й»

Признавайтесь, вы тоже акционеры? В смысле люди, которые покупают всё исключительно по акции.

Буква «К»

Буква «Л»

Буква «М»

Буква «Н»

Буква «О»

Буква «П»

Буква «Р»

Буква «С»

Кстати, у нас есть целая подборка случаев с подобными оговорками от пользователей сети.

Буква «Т»

Буква «У»

Буква «Ф»

Буква «Х»

Буква «Ц»

Стирка — не только бесконечный процесс, но и занятие, которое может закончиться провалом. Об этом у нас тоже есть подборка.

Буква «Ч»

Буква «Ш»

Буква «Щ»

Буква «Ъ»

Буква «Ы»

Буква «Ь»

Буква «Э»

Буква «Ю»

Буква «Я»

А какие буквы оказались для вас самыми близкими?

# Интересное
По материалам: twizz

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