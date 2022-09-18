Ингрид Олеринская в шутку вышла замуж
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Ингрид Олеринская в шутку вышла замуж

Ингрид Олеринская в шутку вышла замуж
30-летняя актриса Ингрид Олеринская рассказала о личной жизни. В начале года звезда сериалов «Лондонград», «Рикошет» и «Неадекватные люди» вышла замуж. Ингрид выбрала особенный день: она распрощалась с незамужним статусом в день своего 30-летия. Популярная девушка обнародовала снимок с мужем, однако лицо симпатичного брюнета осталось за кадром. Телезвезда встречалась с Иваном Стебуновым, а также с актером из сериала «Клуб» Сергеем Чугиным. Ходили слухи о романе с Никитой Ефремовым, но подтверждения эта информация не получила. Теперь Ингрид скрывает личную жизнь и не афиширует своего мужа, которого зовут Роман. Однако она откровенно рассказала о браке.
«С трепетом вспоминаю, как Рома сделал мне предложение, как это казалось шуточной авантюрой, а в итоге вылилось в настоящую семью... В общем и целом я просто счастлива, и этого достаточно», — подчеркнула Ингрид. Жизнь актрисы изменилась: она стала чаще готовить, поскольку ее муж любит вкусно поесть. «Я рада, что мне есть ради кого хлопотать на кухне. Мои коронные блюда – это куриные котлетки, сырники и много чего еще. Мужу нравится всё, что я готовлю. А я всегда испытываю радость, стараясь для близких», — рассказала Олеринская в интервью «Антенне».
# Шоу-бизнес Олеринская Ингрид
По материалам: z-aya

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