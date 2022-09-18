Инна Чурикова до сих пор не может ходить
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Инна Чурикова до сих пор не может ходить

Инна Чурикова до сих пор не может ходить
Актриса Инна Чурикова находится под наблюдением врачей после падения со сцены. В июле артистка оказалась в реанимации, неудачно упав со сцены и получив множественные травмы. Самочувствие актрисы до сих пор не улучшилось, хотя она давно уже находится дома. 78-летняя Инна Михайловна летом получила множественные переломы после падения. У артистки травмированы грудина, подвздошная кость, ребра. Несмотря на переломы, актриса приехала сама в Боткинскую больницу, где ее определили в реанимацию. Спустя некоторое время ее перевели в обычную палату, а когда жизни примы театра «Ленком» уже ничего не угрожало, выписали домой. Тем не менее, состояние здоровья у Чуриковой по-прежнему нестабильное.
«Инна Чурикова из больницы выписалась еще летом, но она до сих пор соблюдает постельный режим, поскольку не может ходить. Инна Михайловна находится под постоянным наблюдением врачей», — рассказали в окружении звезды, «Prozvezd». Врачи пока не дают никаких прогнозов, когда артистка сможет вернуться на сцену. Спектакли в «Ленкоме» и театре им. Вахтангова, где она много лет служит, с ее участием отменены. Стоит отметить, что изначально близкие отрицали инцидент, полученный на сцене. «Это ложь. Ничего не случилось. Если человек и заехал в поликлинику, где ему перебинтовали палец, это не значит, что надо ложиться в реанимацию», — говорил Марк Варшавер.
# Шоу-бизнес Чурикова Инна
По материалам: z-aya

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