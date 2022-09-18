Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном
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Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном

Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном
Актера и ведущего Ивана Урганта распяли за то, что он не встал под Российский гимн. Недавно пользователи Сети обвинили шоумена в неуважении к государственным символам. Телеведущий получил большую порцию хейта в свой адрес. Иван назвал информацию о якобы пренебрежительном отношении к стране фейком. Накануне в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что Ивана Урганта и Кристину Орбакайте выгнали из театра Вахтангова. Поводом якобы послужило то, что артисты отказались встать во время исполнения гимна России. Источник уточнил, что в перед показом премьеры зрителям предложили почтить память военнослужащих, погибших в Донбассе в ходе спецоперации. СМИ подхватили эту новость. Автор также в красках расписал, как публика выпроваживала дочь Примадонны и телеведущего из зала. Криками и свистом в их адрес присутствующие показали негодование по поводу проявленного неуважения.
Сегодня Ургант опроверг эту информацию. Он уверяет, что никакого скандала в культурном учреждении не было. Иван уточнил, что действительно проводил досуг с Орбакайте. В этом месяце они правда посещали разные спектакли, но все всегда проходило без эксцессов. Более того, в тот день телеведущий находился дома. «Несмотря нa то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле нa этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, a иногда даже цирк», — прокомментировал 44-летний шоумен» «Tass.ru». Напомним, в марте ходили слухи об отъезде Урганта из России. Позднее он пояснил, что отправился в двухнедельный отпуск. Вскоре шоумен вернулся, но остался без работы из-за смены сетки вещания Первого канала.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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