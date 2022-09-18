Эрдоган заявил о стремлении Турции к полноправному членству в ШОС

Турция стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Турция возможность вступить в ШОС, Эрдоган ответил, что в этом и заключается цель. Вопрос будет поднят в рамках переговорах в Индии, которая будет председательствовать в ШОС в предстоящее время. «Благодаря этому шагу наши отношения с этими странами ШОС будут переведены на совершенно иной уровень», — добавил президент Турции.

Кроме того, резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает плодотворными переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде и рассчитывает на «хорошие результаты» реализации договоренностей.

Накануне стало известно, что Турция будет оплачивать 25 процентов российского газа в рублях. В свою очередь, Москва готова существенно нарастить поставки газа в Турцию по всем направлениям, представляющим для нее интерес.