Эрдоган заявил о стремлении Турции к полноправному членству в ШОС
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Эрдоган заявил о стремлении Турции к полноправному членству в ШОС

Эрдоган заявил о стремлении Турции к полноправному членству в ШОС

Турция стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Турция возможность вступить в ШОС, Эрдоган ответил, что в этом и заключается цель. Вопрос будет поднят в рамках переговорах в Индии, которая будет председательствовать в ШОС в предстоящее время. «Благодаря этому шагу наши отношения с этими странами ШОС будут переведены на совершенно иной уровень», — добавил президент Турции.

Кроме того, резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает плодотворными переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде и рассчитывает на «хорошие результаты» реализации договоренностей. 

Накануне стало известно, что Турция будет оплачивать 25 процентов российского газа в рублях. В свою очередь, Москва готова существенно нарастить поставки газа в Турцию по всем направлениям, представляющим для нее интерес.

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По материалам: pnp.ru

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