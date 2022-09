Эти 19 игр для Game Pass представила Microsoft на прошедшей неделе

Вадим Карасев





Прошедшая неделя выдалась богатой на анонсы игр для подписки Game Pass. Прошло игровое мероприятие для инди-разработчиков, где было немало анонсов, а после еще и трансляция Xbox на Tokyo Game Show, плюс все это сдобрили отдельные студии и издательства со своими анонсами. В итоге, на этой неделе Microsoft представила 19 игр для подписки Game Pass, вот их полный список:

Amazing Cultivation Simulator (PC) — уже доступноAssassin’s Creed Odyssey (Xbox, PC) — уже доступноDanganropa V3 Anniversary Edition (Xbox, PC) — уже доступноFUGA: Melodies Of Steel (Xbox, PC) — уже доступноNi No Kuni Remastered (Xbox, PC) — уже доступноDeathloop (Xbox, PC) — 20 сентябряLet’s Build A Zoo (Xbox, PC) — 29 сентябряValheim (PC) — 29 сентябряEville (Xbox, PC) — 11 октябряDyson Sphere Program (PC) — 13 октябряNorco (Xbox, PC) — 20 октябряGoldenEye 007 — в 2022 годуHomestead Arcana — в 2022 годуRainbow Billy: The Curse Of The Leviathan — в 2022 годуThe Big Con — в 2022 годуThe Walking Dead: The Final Season — в 2022 годуBlazblue: Cross Tag Battle — весна 2023 годаGuilty Gear Strive — весна 2023 годаTurnip Boy Robs A Bank — в 2023 году