Эти 20+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 сентября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На приставках Xbox следующая игровая неделя, с 20 по 23 сентября, станет интересной для новых релизов. Выйдет не менее 20 проектов, среди которых немало действительно интересного. Шутер Deathloop выходит на Xbox Series X | S после эксклюзивности для Playstation 5, при этом еще и в обновленном виде. В раннем доступе станет доступна игра Slime Rancher 2 на Xbox Series X | S, плюс до консолей добирается Hardspace Shipbreaker.

Итого, 20+ игровых релизов запланировано на следующую неделю — с 20 по 23 сентября:

Game Pass

Akane (20 сентября)Construction Simulator (20 сентября)Jack Move (20 сентября)Deathloop (Xbox Series X | S) (20 сентября)Hardspace Shipbreaker (Xbox Series X | S) (20 сентября)Ruya (21 сентября)Beacon Pines (22 сентября)OneShot: World Machine Edition (22 сентября)Potion Permit (22 сентября)Serial Cleaners (22 сентября)Session: Skate Sim (22 сентября)Slime Rancher 2 (Xbox Series X | S) (22 сентября)SpiderHeck (22 сентября)Strategic Mind: Fight For Freedom (22 сентября)The DioField Chronicle (22 сентября)Train Life: A Railway Simulator (22 сентября)DreamWorks Dragons: Legends Of The Nine Realms (23 сентября)League Of Enthusiastic Losers (23 сентября)Prodeus 1.0 (23 сентября)I, AI (23 сентября)Roar Of Revenge (23 сентября)

Кроме того, уже известно о 6 играх, которые добавят в Game Pass на следующей неделе:

Deathloop (20 сентября)Hardspace Shipbreaker (20 сентября)Beacon Pines (22 сентября)Slime Rancher 2 (22 сентября)SpiderHeck (22 сентября)Prodeus 1.0 (23 сентября)