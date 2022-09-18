Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года
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Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года

Как лучше провести мистический день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года

Астрономическое и календарное время не идентичны. Так происходит потому, что год всегда чуть больше, чем 365 дней. Именно по этой причине мистический день осеннего равноденствия может выпадать на разные числа сентября со сдвигом в 1-2 дня. Всего равноденствий существует два — весеннее и осеннее. Как понятно из названия, в эти сутки день и ночь равны по продолжительности — по 12 часов. Постараемся заранее подготовиться к празднику природы, перечислим приметы, связанные с этим днем, и узнаем, что опасно делать, а что нужно обязательно.

Точное время начала осеннего равноденствия в 2022 году

Осеннее равноденствие — это фактически начало осени по космическим меркам. Ведь наша звезда Солнце как раз переходит линию экватора с севера на юг. Это влияет на продолжительность времени суток: дни уменьшаются, а ночи постепенно увеличиваются.


Иногда равноденствие приходится на 21 или 22 сентября, но в 2022 году мы встретим его 23 числа. Точное время начала — 04:03 по мск.

Приметы мистического дня

День осеннего равноденствия в представлении многих народов связывался с обновлением. Потому хозяйки разных стран едины в одной традиции: убирать в жилище перед днем осеннего равноденствия. Считается плохой приметой начать этот день среди неубранных вещей, пыли и т.п.

С самого утра стоит понаблюдать за погодой и, вообще, больше взаимодействовать с природой, подчиняясь ее ритмам. Тогда человек обретет гармонию и счастье.

Согласно примете, хорошая, солнечная погода в день равноденствия означает, что зима будет не слишком лютой и пережить ее будет несложно. Однако если пташки устремились на юг, следует ждать сильных морозов.


Если к 23 сентября листья на деревьях практически полностью желтые, то и зимние холода придут довольно рано.

Этот мистический день нужно провести особым образом. Чтобы защититься от злых духов, стоит развесить над входом ветки рябины. Они, как гласит поверье, отгонят всю нечисть.

Также в день перехода от старого этапа к новому нужно поблагодарить лето и солнце за тепло, дары природы, обилие яств. Хорошо вспомнить ушедших родственников и простить им все, что было не так.

Примета гласит: если в день осеннего равноденствия испечь пироги и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Что опасно делать, а что сделать обязательно

В этот праздник природы очень опасно накапливать в себе негативные мысли, а также злословить, ведь тогда удачи на будущие полгода не видать. Также запрещено выяснять отношения и соперничать. Ключ к счастью — равенство, подобно тому, как и день сравнялся с ночью.


Обязательно 23 сентября стоит выйти утром на улицу и умыться росой. Если человек живет в городе и не имеет такой возможности, то просто ополосните лицо водой, которая постояла на подоконнике всю ночь. Это подарит бодрость и здоровье, привлечет в вашу жизнь благополучие.

Как только забрезжил рассвет, принято воздавать хвалу нашему светилу, благодарить его за дары и свет.

Полезно в этот магический день начать что-то созидательное, заняться благотворительностью, попробовать себя в творчестве. Проявляйте заботу и об окружающих, и о себе самом. В день осеннего равноденствия будет проще изменить свою жизнь к лучшему и поменяться самому.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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