Как сделать осень романтичной: любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
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Как сделать осень романтичной: любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Как сделать осень романтичной: любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Для многих людей осень — такое время, когда хочется закутаться в теплый плед, налить себе чашечку горячего шоколада и посмотреть сериал. Однако согласитесь, что делать это гораздо приятнее, когда рядом любимый человек. Астролог Виктория Андреева расскажет, что ждет каждый знак зодиака с 19 по 25 сентября 2022 года. Любовный гороскоп на неделю в целом благоприятен для заигрываний и романтических переписок. А самая большая удача постигнет нас, когда Меркурий и Юпитер окажутся в противостоянии, то есть в воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны проведут еще одну неделю сентября в уединении, так как родные и близкие окажутся слишком заняты для общения. С новыми знакомыми сейчас лучше не иметь никаких контактов, потому что ретро-Меркурий мотивирует многих искать лишь выгоду от общения. Чем меньше людей будет вокруг вас, тем лучше. Даже если на примете есть кто-то, кто вам нравится, сейчас шаги к сближению делать не нужно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

А вот Тельцов ждут мягкие объятия любви. Их гороскоп сулит искренние, доверительные отношения с окружающими, и особенно с противоположным полом. Можно строить планы, даже совместными усилиями, но пока не рассказывать о них никому. Пусть лишь небесные светила будут вам свидетелями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В ближайшие дни у Близнецов появится повод взять ответственность за свое личное счастье. Возможно, рядом тот человек, которого вы ждали всегда, и если упустите его, то будете жалеть всю оставшуюся жизнь. Так стоит ли надеяться на удачу и счастливый случай? Заявите о себе, сделайте это ненавязчиво, будто играя. Вы же это умеете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для вас настал период сотрудничества с небесными светилами, когда они ведут вас тропой сложных человеческих взаимосвязей и отношений, но в нужном направлении. Удастся понять свои истинные желания и узнать, чего же хочет на самом деле ваш партнер, видит ли он вашу совместную жизнь. Венера находится в Деве, а значит, ваши решения будут продиктованы не только чувствами, но и разумом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вокруг Львов образуется сильное энергетическое поле, и не в последнюю очередь благодаря Меркурию, возвратившемуся в знак Девы. Как вы используете эту энергию,3 зависит от вас, но лучше творить новое и прекрасное, нежели тратить ее попусту, например, на ревность и упреки. Любовный гороскоп говорит, что все сомнения в близком человеке напрасны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несмотря на мощное влияние созвездия Девы с 19 по 25 сентября, предстоящая неделя для людей, родившихся под этим знаком, ознаменуется чередой не самых приятных контактов. Окружающие будут (сознательно или нет) стремиться обвести вас вокруг пальца. Конечно, Девы удивительно проницательны, но не в отношении людей, которых они любят. Вот тут и кроется самая большая опасность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут преуспеть во всех сферах жизни, в том числе и в любовной, если будут грамотно направлять энергию мысли. Если она утекает, стоит проанализировать, почему и в результате каких ваших действий так происходит. Тогда станет возможным реально улучшить отношения с партнером и насладиться совместными выходными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпионов оптимистичен: вас ждут перемены, к которым вы давно внутренне готовы. К примеру, те граждане, которые хотят создать семью, сделают реальный шаг в этом направлении. Одинокие сердца могут встретить любовь благодаря возросшему обаянию и привлекательности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хороший прогноз в плане личных отношений для этого знака зодиака. Если вы не можете избавиться от мыслей о каком-то человеке, то самое время поддаться искушению. Если для этого нужно сделать первый шаг, делайте его не раздумывая. Чем прямее вы заявите о своих намерениях, тем больший успех вас ожидает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Настала чудесная пора, и это не только про осень. Именно сейчас в вашу жизнь могут прийти радостные перемены, но вы должны быть к ним готовы. Прикройте тылы, обеспечьте себе финансовую базу и поговорите по душам с любимыми. Будет легче, если вы узнаете мечты и чаяния друг друга на будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

События недели с 19 по 25 сентября практически невозможно предугадать. Жизнь Водолеев может наполниться неожиданными событиями и спонтанными встречами. Что это будет значить именно для вас, точно неизвестно. Но важно другое: если вы твердо решите сохранять спокойствие и доверять своей интуиции, то неделя пройдет лучше, чем ожидалось, в том числе и в сфере романтики.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не стоит преодолевать тягу и бояться быть навязчивым. Одинокие Рыбы должны ловить удачный случай, чтобы встретить свою любовь. Семейные же представители знака могут выйти в тихие воды совместного плавания, лавируя между очагами скандалов и критических моментов.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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