Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II
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Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II

Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II

В Букингемском дворце 17 сентября состоялся прием для генерал-губернаторов государств Содружества наций. На нем присутствовали король Карл III с супругой Камиллой Паркер-Боулз, а также принц и принцесса Уэльские.


Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон воспользовалась возможностью, чтобы еще раз отдать дать уважения почившей королеве Великобритании. Свой траурный образ она дополнила любимым украшением Елизаветы II — жемчужным ожерельем из трех нитей. Отметим, что еще со времен королевы Виктории жемчуг считается в королевской семье "камнем слез" — его надевают, чтобы подчеркнуть свою глубокую скорбь и печаль.


Также Кэтрин надела ранее принадлежавшие королеве серьги с жемчугом и бриллиантами — причем в них она появлялась на публике уже четыре раза с тех пор, как Елизаветы II не стало. Впервые Кейт позаимствовала эти серьги у бабушки своего супруга в 2016 году во время поездки в Нидерланды.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Ее похороны состоятся 19 сентября, этот день объявлен в Великобритании выходным.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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