Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в ожерелье Елизаветы II

Вадим Карасев

В Букингемском дворце 17 сентября состоялся прием для генерал-губернаторов государств Содружества наций. На нем присутствовали король Карл III с супругой Камиллой Паркер-Боулз, а также принц и принцесса Уэльские.





Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон воспользовалась возможностью, чтобы еще раз отдать дать уважения почившей королеве Великобритании. Свой траурный образ она дополнила любимым украшением Елизаветы II — жемчужным ожерельем из трех нитей. Отметим, что еще со времен королевы Виктории жемчуг считается в королевской семье "камнем слез" — его надевают, чтобы подчеркнуть свою глубокую скорбь и печаль.





Также Кэтрин надела ранее принадлежавшие королеве серьги с жемчугом и бриллиантами — причем в них она появлялась на публике уже четыре раза с тех пор, как Елизаветы II не стало. Впервые Кейт позаимствовала эти серьги у бабушки своего супруга в 2016 году во время поездки в Нидерланды.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Ее похороны состоятся 19 сентября, этот день объявлен в Великобритании выходным.

Ольга Петелина