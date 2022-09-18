Комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной: "Это мой протест против патриархата и капитализма"

Вадим Карасев

Российский комик Александр Долгополов опубликовал в инстаграме* пост, в котором объявил себя небинарной персоной. По словам юмориста, он осознал свою гендерную идентичность во время тура по Европе.

Я решила открыться как небинарная персона по нескольки причинам. Во-первых, я просто за свою недолгую, но ****** (тяжелую. — Прим. ред.) жизнь уже ******** (устал. — Прим. ред.) быть мужиком, мне это никогда не нравилось. И в последнее время я вообще перестала понимать, ***** (зачем. — Прим. ред.) мне это нужно. Во-вторых, это мой протест против патриархата и капитализма. Я думаю, что только отказываясь от своих привилегий и исследуя себя люди, которых общество изначально маркирует как белых цис-гетеро мужчин, могут встать на сторону угнетенного большинства в деле борьбы за свои права.

Юморист добавил, что хочет научиться близости и выстраиванию доверительных отношений с людьми, а ключ к этому лежит в исследовании своей феминной стороны и "побеге из гендерной тюрьмы".

Подписчики поддержали Александра и восхитились его смелостью. Впрочем, некоторые отметили, что его исповедь похожа на стеб.

Александр Долгополов в настоящий момент проживает в Таллине (Эстония). Он уехал из России после начала военной спецоперации на Украине. Юморист не раз откровенничал с поклонниками, рассказывая в том числе о своей депрессии. В интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) он признался, что страдает биполярным расстройством.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

Ольга Петелина