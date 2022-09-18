Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива
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Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива

Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива

Комнатные растения оживляют интерьер, придают ему индивидуальность, а также становятся прекрасными источниками позитивных эмоций. Существуют цветы, способные оградить жильцов от любого негатива и очистить энергетику дома.


Некоторые растения — настоящая находка для тех, кто хочет жить в гармонии с близкими, ощущать спокойствие и не переживать по пустякам. Такие комнатные цветы знают многие, но не у всех они «живут» на подоконниках. Обеспечить себе благоприятную атмосферу в жилище с помощью таких растений не составит труда. Уход и забота помогут вырасти прекрасных защитников для энергетики своего дома. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о пяти растениях, с которыми жизнь станет счастливой и безоблачной.

Герань

Прекрасное растение обладает противомикробными свойствами, а также считается талисманом у многих народов. Небольшое растение с яркими цветами способно быстро избавить жилище от негативных вибраций, а также защитить жильцов от вторжения агрессивно настроенных людей. Герань снимает стресс, ее энергетика благотворно влияет на общение и помогает легко разрешать конфликтные ситуации. Кроме всего прочего это растение притягивает в дом финансовое благополучие.

Традесканция

Еще одно компактное и неприхотливое растение, способное нормализовать обстановку в доме. Этот цветок прогонит прочь плохие мысли, защитит от сглаза и порчи, очистит помещение от негатива и подарит всем домочадцам отменное здоровье. Традесканция словно пылесос вбирает в себя любые негативные вибрации, справляется с апатией и способна излечить о т депрессии. Кроме того, этот цветок незаменим для людей творческих профессий.


Тетрастигма

Такое растение будет очищать дом от зла и зависти, зарядит домочадцев позитивными эмоциями, подарит комфорт и гармонию. Растение способствует восстановлению сил, притягивает богатство и не дает принимать ложных решений. Благодаря такому обитателю дурные сны уйдут, а каждое утро будет бодрым и полным сил.

Опунция

Для тех, кто страдает от влияния завистников и недоброжелателей, подойдет растение под названием Опунция. В его силах защитить от негатива, успокоить нервную систему и подарить здоровый сон. Чувство счастья, умиротворение, прекрасные взаимоотношения меду членами семьи — также ее заслуга.

Цикламен

Еще одно нежное растение с красивыми цветами быстро поможет справиться с любым негативом. Цикламен стоит завести тем, кто находится в подавленном состоянии. Не может определиться с выбором пути и замечает негатив со стороны. Растение повышает работоспособность и развивает творческие способности. Притянет комнатный цветок и богатство, особенно если разместить его рядом с копилкой или положить на дно горшка монетку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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