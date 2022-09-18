Кредитные организации будут обязаны раскрывать условия вкладов
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Кредитные организации будут обязаны раскрывать условия вкладов

Кредитные организации будут обязаны раскрывать условия вкладов

С 1 октября этого года банки должны будут раскрывать условия вкладов. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Таким образом, вкладчик при выборе и открытии вклада как в офисе, так и онлайн сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, которые сведены в краткую и понятную таблицу. «Парламентская газета» выясняла, как на сегодня есть обязательства у финансовых организаций по информированию своих клиентов.

Согласно нововведению, банки станут оповещать клиентов о процентной ставке, условиях и периоде начисления повышенных ставок, порядке выплаты процентов и продления вклада, а также об ограничениях на пополнение и досрочное снятие денег.

По мнению финансового эксперта Михаила Беляева, новация полезная. До сих пор считалось, что со вкладами все ясно и каких-то недопониманий быть не должно, но выясняется, что и здесь есть свои нюансы, пояснил он «Парламентской газете».

«У людей сегодня много вопросов к банкам, которые имеют право в одностороннем порядке менять ставку. К примеру, некоторые кредитные организации ранее устанавливали ставки в 20 процентов, сейчас они снизили их по этим вкладам до 6 процентов. Поэтому для людей должно быть предельно понятно, на какой срок вложили деньги, какие они от этого получат доходы, в какие сроки и на каких условиях будут выплачены проценты — в конце срока однократно или на условиях капитализации. То есть, когда каждый месяц начисляются проценты», — уточнил эксперт.

По мнению Беляева, инициатива ЦБ разумна еще и потому, что позволит банковским клиентам точно понять, сколько они потеряют в случае досрочного расторжения договора.

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По материалам: pnp.ru

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