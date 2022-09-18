Критерии эффективности комитетов Госдумы доработают к октябрю
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Критерии эффективности комитетов Госдумы доработают к октябрю

Критерии эффективности комитетов Госдумы доработают к октябрю

Критерии эффективности комитетов Госдумы доработают к октябрю

К октябрю в Госдуме планируют доработать ключевые показатели эффективности работы (KPI) комитетов, сообщил в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Эти критерии разрабатывают по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Выяснилось, что загрузка пяти комитетов из 32 составляет порядка 50%, «а остальные 27 делят оставшиеся 50%», сказал он на пленарном заседании палаты 6 июля. «Нам надо сделать все для того, чтобы поднять эффективность работы комитетов», — подчеркнул Володин.

По словам Олега Морозова, разрабатывать критерии начали еще в весеннюю сессию по поручению Совета Думы и уже выработаны некоторые показатели эффективности. В частности, это количество законопроектов, уровень взаимодействия с правительством, информирование населения о работе. Но этот перечень будут дополнять и уточнять вместе с Комитетом по Регламенту.

«Нужно учитывать, что какие-то комитеты больше занимаются законотворчеством, например комитеты по госстроительству и законодательству, по бюджету и налогам, по труду и социальной политике. При этом у комитетов по международным делам, по делам СНГ, по регламенту, по контролю другая специфика и меньше законодательной работы», — отметил Морозов.

Он сообщил, что до конца сентября сформируют критерии и доложат о них председателю Госдумы. После утверждения показателей эффективности их будут использовать для оценки работы комитетов по итогам осенней сессии.

Полностью интервью Олега Морозова «Парламентской газете» читайте позднее

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба
В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного»
6 винтажных и дизайнерских настольных ламп для уютных вечеров дома
6 винтажных и дизайнерских настольных ламп для уютных вечеров дома
Судьба дала им второй шанс
Судьба дала им второй шанс
Сергей Соседов насмехается над Пугачевой: «Она что, военный эксперт? Забыла вообще, кто она?»
Сергей Соседов насмехается над Пугачевой: «Она что, военный эксперт?
О чем можно просить Архистратига Михаила и какие сильные молитвы читать
О чем можно просить Архистратига Михаила и какие сильные молитвы
Певица Нюша заговорила об измене
Певица Нюша заговорила об измене
Алла Пугачева в день рождения детей сделала шокирующее заявление
Алла Пугачева в день рождения детей сделала шокирующее заявление
У Григория Лепса пополнение в семействе
У Григория Лепса пополнение в семействе
Специалисты из Кабардино-Балкарии восстанавливают трехэтажный дом в Скадовске Херсонской области
Специалисты из Кабардино-Балкарии восстанавливают трехэтажный дом в
Почти 40 минут геймплея ожидаемого экшена Wanted: Dead для Xbox
Почти 40 минут геймплея ожидаемого экшена Wanted: Dead для Xbox
Пугачева попросила внести ее в список иноагентов. Россияне предложили "депугачевизировать" шоу-бизнес
Пугачева попросила внести ее в список иноагентов. Россияне предложили
Новинка Game Pass, шутер Metal: Hellsinger, попал в ТОП-10 Steam на этой неделе: 12-18 сентября
Новинка Game Pass, шутер Metal: Hellsinger, попал в ТОП-10 Steam на

Топ на сегодня

Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Чиновник НАТО оскорбил россиян носками
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II
«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо ждала, когда дети уедут»
Агата Муцениеце не всегда ощущает радость материнства: «Я прямо

Еще по теме

В Госдуме рассказали о работе депутатов в условиях коронавируса
Володин: качество законов зависит от работы профильных думских комитетов
Путин пригласил на встречу 21 декабря руководство Госдумы и думских комитетов
Руководство Госдумы и главы комитетов будут чаще ездить за границу