Критерии эффективности комитетов Госдумы доработают к октябрю

К октябрю в Госдуме планируют доработать ключевые показатели эффективности работы (KPI) комитетов, сообщил в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Эти критерии разрабатывают по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Выяснилось, что загрузка пяти комитетов из 32 составляет порядка 50%, «а остальные 27 делят оставшиеся 50%», сказал он на пленарном заседании палаты 6 июля. «Нам надо сделать все для того, чтобы поднять эффективность работы комитетов», — подчеркнул Володин.

По словам Олега Морозова, разрабатывать критерии начали еще в весеннюю сессию по поручению Совета Думы и уже выработаны некоторые показатели эффективности. В частности, это количество законопроектов, уровень взаимодействия с правительством, информирование населения о работе. Но этот перечень будут дополнять и уточнять вместе с Комитетом по Регламенту.

«Нужно учитывать, что какие-то комитеты больше занимаются законотворчеством, например комитеты по госстроительству и законодательству, по бюджету и налогам, по труду и социальной политике. При этом у комитетов по международным делам, по делам СНГ, по регламенту, по контролю другая специфика и меньше законодательной работы», — отметил Морозов.

Он сообщил, что до конца сентября сформируют критерии и доложат о них председателю Госдумы. После утверждения показателей эффективности их будут использовать для оценки работы комитетов по итогам осенней сессии.

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