Ксения Собчак высказалась о судьбе Примадонны

Журналистка и ведущая Ксения Собчак вступилась за Пугачеву. Светская львица встала на защиту певицы Аллы Пугачевой, по которой прошелся телеведущий Владимир Соловьев. После того, как Алла Борисовна сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире, Владимир Соловьев сделал репост в телеграм-канале публикации некого блогера, фактически пожелавшего смерти Примадонне. «Покойся с миром, Алла Борисовна», - прокомментировал блогер высказывание Пугачевой. Ксения Собчак сделала скрин публикации, давая понять, что Алла Пугачева успеет узнать скорбные новости о своих недоброжелателях.«Алла Борисовна еще всех вас переживет», - заверила недоброжелателей Ксения Собчак. Ранее Ксения Собчак заявляла о своем уважении Алле Борисовне после ее заявления и просьбы признать иноагентом. «Алла Борисовна, я вас всегда любила и благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась. Спасибо, что вы честный и порядочный человек. А не просто «гениальная певица», - написала в микроблоге Ксения Собчак.