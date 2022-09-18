Кто из представителей знаков зодиака считаются худшими мужьями
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Кто из представителей знаков зодиака считаются худшими мужьями

Кто из представителей знаков зодиака считаются худшими мужьями

Каждый человек индивидуален, и все же существуют определенные качества характера, которые свойственны представителям некоторых знаков зодиака. По ним можно сделать вывод, кто из них являются худшими мужьями. Женщинам надо тысячу раз подумать, прежде чем связывать с ними свою судьбу.

Овен


Представители этого знака зодиака не мыслят свою жизнь без приключений. Переполняющая их энергия бьет ключом и образует бурный водоворот событий, в котором Овны чувствуют себя, как в родной стихии. Они находятся в постоянном движении, в решении каких-то проблем, которые в большинстве случаев сами же для себя и создают. Им важно быть во всем первыми, лучшими и из любой ситуации выходить победителями. Овны просто не переносят спокойную жизнь. Их переполняют эмоции и они требуют постоянного выхода. В браке они, как и в жизни, борются за лидерство, и если их что-то не устраивает в семейных отношениях, они просто уходят и пробуют создать другую семью. На представителей этого знака приходится самое большое число разводов.

Весы


Среди Весов встречаются идеальные семьянины, но это скорее редкое исключение, чем правило. Чаще представители этого знака совершенно не подходят для семейной жизни. Они находятся в постоянном поиске равновесия, смене настроения, выражая недовольство всем, что происходит вокруг. Часто критикуют своих жен, предъявляя претензии в их адрес. Могут быть достаточно черствыми и даже жестокими, обижая и унижая женщин. Весы достаточно жадные, и редко дарят своим избранницам цветы и подарки, считая это пустой тратой денег. Многие из них имеют вредные привычки, в частности пристрастие к алкоголю, с которым их супругам приходится бороться годами.

Стрелец


Стрельцы, также как и Овны, не могут жить без приключений и постоянного движения. Они полны бьющей через край энергии и предпочитают быть в гуще событий. Они общительны и эмоциональны, полны жизни и постоянных новых впечатлений. Жизнь со Стрельцом никогда не бывает скучной. Но вся проблема в том, что они требуют того же от своей избранницы и если она не соответствует таким завышенным требованиям, Стрелец быстро теряет к ней интерес и находит другой объект увлечения.

Рыбы


Мечтательные и любвеобильные Рыбы живут в мире грез и фантазий. Немалую их часть занимают женщины, к которым у представителей этого знака особое, романтическое отношение. Для них женщина — муза, вдохновляющая и делающая эту жизнь прекрасной. Поэтому Рыбы склонны к изменам и часто крутят многочисленные романы на стороне. Они стараются тщательно скрывать это от своих жен, но у них это плохо получается. Обычно все разводы у Рыб происходят по этой банальной причине.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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