Кто родился 18 сентября

Вадим Тихонович Иванов (1937-2022), российский биохимик. Академик РАН. С 1960 года работал в Институте биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, пройдя путь от аспиранта до руководителя института.

Исследования ученого были связаны с химией физиологически активных соединений и белково-пептидных веществ, в том числе с созданием и синтезом пептидов, находящих широкое применение в биологии и медицине.

Вадим Тихонович — автор свыше 500 научных работ, 4 монографий, 13 авторских свидетельств и 29 патентов. Среди его учеников 4 доктора и 30 кандидатов наук.

Николай Николаевич Рукавишников (1932-2002), советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Работал в научно-исследовательском институте под руководством Сергея Королева.

В 1967 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил три полета в космос общей продолжительностью 9 суток 21 час 10 минут и 35 секунд. Николай Рукавишников участвовал в экспедициях на косми­ческих кораблях «Союз‑10» и «Союз‑16», а также ру­ководил экспедицией на корабле «Союз‑33».

После ухода из отряда космонавтов работал в НПО «Энергия», возглавлял Федерацию космонавтики СССР, а затем России.

Виктор Васильевич Талалихин (1918-1941), советский военный лётчик. Герой Советского Союза. Во время советско-финской войны совершил 47 боевых вылетов и сбил 4 финских самолёта.

В Великую Отечественную войну стал одним из первых лётчиков, который совершил ночной воздушный таран самолёта неприятеля. В ночь с 6 на 7 августа 1941 года Виктор Талалихин на самолете «И-16» протаранил немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111», в котором находился экипаж из 4 человек. Советский лётчик чудом остался жив.

Виктор Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска (Московская область) 27 октября 1941 года.