Михаил Ефремов в колонии сумел снять фильм о себе

Актер Михаил Ефремов не только снял фильм о себе, будучи в заключении, но и представил его на кинофестивале. 58-летний Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области. За решеткой актер успевает не только работать в швейном цеху, но и заниматься творчеством. Стало известно, что звезда «Современника» принял участие в создании двух документальных фильмов о жизни заключенных, один из которых даже показали на Всероссийском кинофестивале в Челябинске. Картина называется «Переоценка ценностей» и является режиссерской работой Ефремова. Членов жюри, правда, семиминутная лента не впечатлила, и они оставили ее без наград. Однако начинание актера решили поддержать журналисты «МК», вручившие ему специальный приз за лучшую режиссуру.Второй фильм «Жизнь после тюрьмы», где Ефремов уже появляется в кадре, тоже показали на большом экране – на IX Всероссийском кинофестивале работ осужденных «Надежда. Челябинск». В картине звезда «Современника» рассказывает о жизни в колонии и о предрассудках, которые существуют в обществе в отношении людей, отсидевших в тюрьме. «Вся история наша говорит: тот, кто был в тюрьме, вызывает негативные чувства… За решеткой в людях скорее просыпается больше хорошего, чем плохого», — рассуждает Михаил Олегович. Он сообщил, что его существование за решеткой не является уж таким унылым. Он много читает и регулярно общается со священником, посещающим колонию. Отношения с осужденными у Ефремова сложились неплохие. К слову, помимо документалистики, актер увлекся КВН. Он рассказал, что пишет сценарии для местного клуба.