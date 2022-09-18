Мужа Анны Курниковой поймали за поцелуем с другой женщиной

Поклонники обсуждают, измену Энрике Иглесиас своей жене теннисистке Анне Курниковой. Семью россиянки Анны Курниковой с испанским певцом Энрике Иглесиасом считают образцовой. При том, что доподлинно не известно, расписались ли они официально или продолжают жить гражданским браком вот уже на протяжении двух десятков лет. Но троих детей родили точно и регулярно радуют публику кадрами полной идиллии в отношениях.Но стоило наследнику знаменитого рода Иглесиасов отправиться на гастроли в Лас-Вегас, как случилось страшное. В Сети появилось видео, на котором звезда страстно целуется с незнакомкой, обеими руками держа ее за место пониже спины, пока она делает селфи. Такого потрясения фанаты спокойно пережить не могли и устроили целую бурю народного негодования. Они предрекают, что коварному испанцу предстоят крупные разборки по возвращению домой: «Дома ждет Анка со скалкой», «Курникова как ... его ракеткой дома — мало не покажется», «Анька ему курник-то оторвет»,«Кобелюка, паскудник, пес», «Вот же гнусный мерзавец. Он ее сначала за попу потрогал, а потом оттолкнул, паскудник», «Да, за Аню обидно больше всех. Наверное, обалдела Курникова», — неистово возмущаются в комментариях подписчицы, словно застали за изменой своего собственного мужа.