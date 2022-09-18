Над Аллой Пугачевой поглумился музыкальный критик
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Над Аллой Пугачевой поглумился музыкальный критик

Над Аллой Пугачевой поглумился музыкальный критик
Певица Алла Пугачева сделала сенсационное заявление. Недавняя публикация Примадонны, призывающая признать ее иноагентом, всколыхнула общественность. Селебрити не смогли остаться в стороне и прокомментировали поступок Аллы Пугачевой. Музыкальный критик Сергей Соседов, считает, что волю певицы нужно исполнить. «Если она так просит, значит, она иноагент! Ну да, Алла Пугачева. Господь как будто. Она очень переоценивает себя и свое влияние. Она себя считает чуть ли не пупом земли. Мне смешно это все читать и слышать. Пусть ее зачислят иноагентом, я не против. И пусть она отвечает за то, что она говорит и говорит ее муж по закону!» — возмутился он.
Журналист добавил, что 73-летняя Примадонна не ведает, о чем говорит. «Кто ты такая, Алла Пугачева! Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! Вообще странно, что кто-то интересуется ее мнениями. Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?» — цитирует «Пятого канала».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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