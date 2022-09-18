"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва смог приземлиться
36-летняя Ольга Бузова попала в жуткую ситуацию во время полета в Волгоград. Самолет на протяжении долгого времени не мог приземлиться. Из-за непредвиденной ситуации на воздушном судне звезда "Дома-2" пережила сильный стресс.
Накануне ведущая программы "Звезды в Африке" решила отправиться в Волгоград, чтобы встретиться с поклонниками. Однако самолет с Ольгой Бузовой приземлился примерно на полтора часа позднее.
Звезда "Дома-2" продемонстрировала на карте маршрут, который пришлось проделать воздушному судну.
По словам Ольги Бузовой, причиной произошедшего стал сильнейший туман в Волгограде. При этом многие пассажиры принялись паниковать и молиться.
"Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Была очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось", - цитирует певицу "СтарХит".
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О предстоящем поединке российских звезд сообщил журналистам промоутер Владимир Хрюнов.