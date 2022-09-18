"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва смог приземлиться
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"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва смог приземлиться

"Нас жутко трясло, сверкали молнии": самолет с Бузовой едва смог приземлиться

36-летняя Ольга Бузова попала в жуткую ситуацию во время полета в Волгоград. Самолет на протяжении долгого времени не мог приземлиться. Из-за непредвиденной ситуации на воздушном судне звезда "Дома-2" пережила сильный стресс.

Накануне ведущая программы "Звезды в Африке" решила отправиться в Волгоград, чтобы встретиться с поклонниками. Однако самолет с Ольгой Бузовой приземлился примерно на полтора часа позднее.


Ну и стресс мы сейчас пережили. Мы должны были приземлиться в 12.40, а только в 14.00 самолет сел в Волгограде.
Видео самолет с Бузовой едва смог приземлиться

Звезда "Дома-2" продемонстрировала на карте маршрут, который пришлось проделать воздушному судну.

Из-за погодных условий мы кружили час над Волгоградом, наш маршрут получился со знаком бесконечность. Это я сейчас улыбаюсь, потому что все хорошо, но весь борт аплодировал нашему капитану. Потому что когда трясет, когда пролетаешь через гром и молнии, дождь и ливень, все болтается и турбулентность, впечатления и эмоции так себе. И уж точно не до сна.

По словам Ольги Бузовой, причиной произошедшего стал сильнейший туман в Волгограде. При этом многие пассажиры принялись паниковать и молиться. 

"Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Была очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось", - цитирует певицу "СтарХит".


Бузова встретится на боксерском ринге с Загитовой

О предстоящем поединке российских звезд сообщил журналистам промоутер Владимир Хрюнов.

Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса. Информация про гонорары появится чуть позже, но это будут очень интересные суммы.
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По материалам: uposters.ru

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