Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин
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Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин

Даня Милохин - молодой блогер, ставший очень популярным довольно быстро. Его контент, конечно, довольно странный, однако парня начали приглашать на самые разные передачи. В том числе - телевизионные. На съемках одной из них Даня вдруг узнал шокирующую новость - в составе России есть остров под названием Сахалин. Удивление в глазах молодого человека говорит все за него.
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По материалам: триникси

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