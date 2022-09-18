Настоящий шок: блогер Даня Милохин узнает, что в составе России есть целый остров Сахалин

Вадим Карасев

Даня Милохин - молодой блогер, ставший очень популярным довольно быстро. Его контент, конечно, довольно странный, однако парня начали приглашать на самые разные передачи. В том числе - телевизионные. На съемках одной из них Даня вдруг узнал шокирующую новость - в составе России есть остров под названием Сахалин. Удивление в глазах молодого человека говорит все за него.