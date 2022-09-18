НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
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НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии

НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии

Украинский кризис поставил под угрозу западный миропорядок, "основанный на правилах". Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, трансляция выступления велась на сайте НАТО.

Как утверждает лейтенант-адмирал ВМФ Нидерландов, конфликт на Украине стал частью большой геополитической игры.


"Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению", — отметил Бауэр.

Представитель НАТО утверждает, что у РФ возникли определенные трудности с производством современного оружия для нужд военной операции на Украине: Бауэр посчитал эти обстоятельства последствиями антироссийских санкций. Другие угрозы западному мировому порядку, считает адмирал, — наращивание военной мощи Китая и "асимметричные угрозы терроризма".

Руководитель Военного комитета НАТО добавил, что ближайшая зима не должна как-либо сказаться на военной поддержке Киева со стороны альянса. Перед встречей начальников генштабов стран Североатлантического альянса Бауэр заявил, что военный союз будет помогать Украине "так долго, как это потребуется".

"Страны НАТО будут поддерживать армию Украины так долго, как это потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой", — сказал адмирал ВМФ Нидерландов.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что кризис на Украине показал изолированность Запада от остального мира. Берлускони отметил, что большинство стран мира отказались осуждать действия России на Украине или вводить санкции в адрес Москвы, в отличие от США и их партнеров.

Накануне Германия, вопреки требованиям ЕС, отказалась передавать Украине современные танки. Берлин не станет снабжать Украину тяжелой бронетехникой без согласования с НАТО и Евросоюзом. Если ФРГ первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как заинтересованной стороны, будет разжигателем кризиса.

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По материалам: uposters.ru

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