Неделя любви для всех знаков зодиака: гороскоп личных отношений с 19 по 25 сентября 2022 года

Неделя с 19 по 25 сентября проходит под влиянием важных астрологических событий. Ретроградное движение сразу шести планет, новолуние, день осеннего равноденствия, переход Солнца в Весы вносят турбулентность в нашу жизнь и не дают возможности активно влиять на события. Однако в целом звезды оказывают благоприятное воздействие на личные взаимоотношения между людьми, вносят в них позитив и помогают их гармонизировать. Поэтому для представителей многих эта неделя пройдет под знаком любви и положительных эмоций.

Овен





Лучше, если этот период пройдет у Овнов в уединении, потому что ретроградный Меркурий заставляет вас искать выгоду в отношениях. Постарайтесь абстрагироваться от темы любви и остаться честными в своих чувствах. Новые знакомства на этой неделе лучше тоже не заводить.

Самый благоприятный день для романтических отношений — в конце недели, 25 сентября.

Телец





В гороскопе Тельцов на этой неделе много места отведено любви и тайным романтическим отношениям. Возможно, вы проведете время с человеком, к которому давно питаете скрытые чувства, и эта встреча останется в вашей памяти навсегда. Может быть, эти отношения получат новое развитие.

Лучший день для признаний в любви — 24 сентября.

Близнецы





У Близнецов на первое место выходит тема семейных отношений, создание уютного и комфортного пространства любви. Возможно, это связано с обустройством вашего семейного «гнездышка» или отдыхом с любимым человеком в каком-то отеле. В эти дни вы будете уязвимы в своих чувствах, поэтому не стоит выяснять отношения. Просто радуйтесь времени, проведенному вместе.

Благоприятный день на этой неделе — 23 сентября.

Рак





У Раков все события этой недели будут сосредоточены на будущем. Вы будете строить планы, создавать что-то новое в своем жизненном пространстве или начнете двигаться со своим любимым человеком в каком-то конкретном направлении.

Лучший день недели для любви и принятия совместных решений — 22 сентября.

Лев





От Львов на этой неделе потребуется честность и искренность в отношении вашего партнера. Возможно, пришло время в чем-то признаться или за что-то попросить прощение, чтобы гармонизировать будущие отношения. Выберите для этого самый подходящий день — он будет в воскресенье, 25 сентября.

Дева





Для представителей этого знака настало время активных действий. Вы можете смело признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, подавать заявление о регистрации брака или принимать какие-то совместные важные решения с близким человеком.

У Девы сейчас для этого самое благоприятное время, а лучший день на этой неделе выпадает на 22 сентября.

Весы





Весам предстоит пройти эволюционный период отношений со своим партнером, который может выражаться в глубине чувств или интимных отношений. Главное, что после этого между вами не останется недосказанности и сомнений.

Лучше всего ориентироваться на самый удачный день этой недели — 20 сентября.

Скорпион





У Скорпиона в отношениях могут произойти перемены, к которым вы внутренне уже готовы. Будут ли они положительными — вопрос неоднозначный и зависит от того, с какой стороны посмотреть. Но спустя время вы сможете оценить их знаком плюс.

Для вас самый благоприятный день на этой неделе — 21 сентября.

Стрелец





Какое бы решение Стрельцу не предстояло принять на этой неделе, оно должно быть искренним и идти из глубины ваших чувств. Если же оно будет продиктовано сочувствием к кому-либо или желанием выглядеть в глазах других определенным образом, тогда это приведет к краху вашей личной жизни.

Используйте для принятия решений самый удачный день — 23 сентября.

Козерог





Козерогов в ближайшее время не ждут любовные страсти и эмоциональные встряски. Неделя пройдет на редкость спокойно и просто позволит насладиться временем, проведенным рядом с любимым человеком. Возможно, это будет совместная поездка на природу, отдых на даче или просмотр сериала.

Самый благоприятный день этой недели — 23 сентября.

Водолей





Звезды обещают Водолею чудесную неделю любви, ярких чувств и положительных эмоций. Позвольте себе расслабиться и просто почувствовать себя счастливым и любимым. И не забудьте сказать своей второй половинке три важных слова: «Я тебя люблю».

Самый благоприятный день недели — суббота, 24 сентября.

Рыбы





У одиноких Рыб на этой неделе появится счастливая возможность встретить свою вторую половинку. Семейным представителям этого знака выдастся случай внести частичку романтики и эмоциональной глубины в свои отношения.

Используйте для этого самый счастливый день недели — 19 сентября.