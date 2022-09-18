Николай Басков рассказал, на какой диете худеет

Певец Николай Басков поделился секретом своего похудения. Артист рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что сидит на диете. Монсеррат Кабалье, например, и вовсе запрещала певцу есть за пять часов до выступления.«Самая лучшая диета именно для меня - это 16/8. Это идеально!», - заявил он. Диета 16/8 — одна из самых популярных. В ее основе лежит 16 часов в подряд голодания и 8 часов приема пищи почти без ограничений. Главное при этом — соблюдать интервалы.