Николай Басков рассказал, на какой диете худеет
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Николай Басков рассказал, на какой диете худеет

Николай Басков рассказал, на какой диете худеет
Певец Николай Басков поделился секретом своего похудения. Артист рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что сидит на диете. Монсеррат Кабалье, например, и вовсе запрещала певцу есть за пять часов до выступления.
«Самая лучшая диета именно для меня - это 16/8. Это идеально!», - заявил он. Диета 16/8 — одна из самых популярных. В ее основе лежит 16 часов в подряд голодания и 8 часов приема пищи почти без ограничений. Главное при этом — соблюдать интервалы.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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