Нюша показала подросших сына и дочь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нюша показала подросших сына и дочь

Нюша показала подросших сына и дочь
Певица Нюша поделилась редким фото с подросшим сыном Саффроном. Нюша является известной исполнительницей в России. Уже много лет артистка посвящает творчеству и может похвастаться большим количеством хитов. Но при этом в последние годы артистка большую часть времени посвящает своей семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у них родился сын Саффрон. Уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае. Однако она также много путешествует и приезжает в Россию. Певица недавно снова оказалась в Москве. Пока она редко дает концерты, но уже вернулась на сцену после декрета. Артистка демонстрирует модные образы с косухой. Она появляется на премиях и вечеринках. А вот 17 сентября Нюша поделилась снимками с детьми. Она засняла подросшую дочку в пижаме с леопардами. Девочка держала в руках игрушку в виде совы. «Похожи?» – спросила певица. Она также засняла своего подросшего сына. Мальчик сидел на коврике с ползунках. Саффрон рассматривал укулели.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка копия мамы. Другие заметили, что у сына звезды пухлые щечки. Хотя пока его лицо она предпочитает не показывать.
# Шоу-бизнес Нюша, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим Галкин*?
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать,
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября
Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября
Жена Леонида Якубовича рассказала о реакции мужа на появление ребенка в его возрасте
Жена Леонида Якубовича рассказала о реакции мужа на появление ребенка
Нюша показала подросших сына и дочь
Нюша показала подросших сына и дочь
Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо
Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо
Михаил Ефремов в колонии сумел снять фильм о себе
Михаил Ефремов в колонии сумел снять фильм о себе
Николай Басков рассказал, на какой диете худеет
Николай Басков рассказал, на какой диете худеет
День осеннего равноденствия в сентябре 2022 года: дата, традиции и ритуалы
День осеннего равноденствия в сентябре 2022 года: дата, традиции и
Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр, что удалят и многое другое
Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр,

Топ на сегодня

Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом

Еще по теме

Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша поделилась откровенными фотографиями в бикини
Певица Нюша показала подросшего сына-богатыря
Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае