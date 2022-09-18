Нюша показала подросших сына и дочь

Певица Нюша поделилась редким фото с подросшим сыном Саффроном. Нюша является известной исполнительницей в России. Уже много лет артистка посвящает творчеству и может похвастаться большим количеством хитов. Но при этом в последние годы артистка большую часть времени посвящает своей семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у них родился сын Саффрон. Уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае. Однако она также много путешествует и приезжает в Россию. Певица недавно снова оказалась в Москве. Пока она редко дает концерты, но уже вернулась на сцену после декрета. Артистка демонстрирует модные образы с косухой. Она появляется на премиях и вечеринках. А вот 17 сентября Нюша поделилась снимками с детьми. Она засняла подросшую дочку в пижаме с леопардами. Девочка держала в руках игрушку в виде совы. «Похожи?» – спросила певица. Она также засняла своего подросшего сына. Мальчик сидел на коврике с ползунках. Саффрон рассматривал укулели.Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка копия мамы. Другие заметили, что у сына звезды пухлые щечки. Хотя пока его лицо она предпочитает не показывать.