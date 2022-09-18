Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности
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Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности

Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности

32-летняя певица Нюша (Анна Шурочкина) вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году, вместе они воспитывают сына и дочь. Вокруг их отношений ни разу не возникало скандалов в публичном пространстве, но оказалось, что они все же не так уж и гармоничны.

В шоу "Света вокруг света" артистка рассказала неудобную правду о своем браке. Оказалось, что в нем произошла измена, но супругам все-таки удалось сохранить семью.


По словам Нюши, все произошло в прошлом году. Однако звезда решила сохранить в тайне то, кто именно виноват в случившемся. Впрочем, многие думают, что измену совершил Игорь, ведь его супруга на тот момент вынашивала под сердцем ребенка.

В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Не хотела бы погружаться в подробности, но хотела сказать, что важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов. Бывает по-разному, не могу посоветовать, как поступать.

Однако Анна уверена, что такие ситуации можно использовать для перехода на новый уровень отношений. Несмотря на боль, надо постараться пережить это и сделать выводы, использовать это для укрепления семьи.

Люди привыкли молчать о таком. В отношениях всегда два человека, они оба несут ответственность. Есть испытания, проходя которые, начинаешь осознавать — а что в них есть для себя. Сейчас у нас есть возможность проживать все вместе.

Нюша рассказала про расставание с Егором Кридом

До отношений с Игорем Сивовым бойфрендом Нюши был певец Егор Крид. Музыкант был настроен очень серьезно и говорил о свадьбе и детях, но что-то пошло не так. У пары были постоянные ссоры и проблемы с родителями Анны. Теперь артистка переосмыслила свой опыт и поняла, что была виновата не меньше, чем он.

Я абсолютно переосмыслила то, что происходило. И то, что мне тогда казалось полностью его виной, я поняла, в чем виновата я. Стала находить причинно-следственную связь.

По ее словам, другие неудачные отношения тоже складывались подобным образом и в них она тоже во многом сама вела себя неправильно.

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По материалам: uposters.ru

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