Нюша рассказала, что пережила измену отношениях с мужем во время второй беременности
32-летняя певица Нюша (Анна Шурочкина) вышла замуж за Игоря Сивова в 2017 году, вместе они воспитывают сына и дочь. Вокруг их отношений ни разу не возникало скандалов в публичном пространстве, но оказалось, что они все же не так уж и гармоничны.
В шоу "Света вокруг света" артистка рассказала неудобную правду о своем браке. Оказалось, что в нем произошла измена, но супругам все-таки удалось сохранить семью.
По словам Нюши, все произошло в прошлом году. Однако звезда решила сохранить в тайне то, кто именно виноват в случившемся. Впрочем, многие думают, что измену совершил Игорь, ведь его супруга на тот момент вынашивала под сердцем ребенка.
Однако Анна уверена, что такие ситуации можно использовать для перехода на новый уровень отношений. Несмотря на боль, надо постараться пережить это и сделать выводы, использовать это для укрепления семьи.
Нюша рассказала про расставание с Егором Кридом
До отношений с Игорем Сивовым бойфрендом Нюши был певец Егор Крид. Музыкант был настроен очень серьезно и говорил о свадьбе и детях, но что-то пошло не так. У пары были постоянные ссоры и проблемы с родителями Анны. Теперь артистка переосмыслила свой опыт и поняла, что была виновата не меньше, чем он.
По ее словам, другие неудачные отношения тоже складывались подобным образом и в них она тоже во многом сама вела себя неправильно.