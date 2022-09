Новинка Game Pass, шутер Metal: Hellsinger, попал в ТОП-10 Steam на этой неделе: 12-18 сентября

Вадим Карасев





Как и каждое воскресение, сегодня появилась информация о проектах из Steam, которые принесли игровому сервису максимальную выручку. Лидерство уже многие месяцы сохраняет Steam Deck, а максимальную выручку среди игр на этой неделе сервису принесла игра Cyberpunk 2077. На третьей и четвертой строчке расположился Call of Duty: Modern Warfare 2, который на этой неделе стал доступен для предзаказа. Попала в ТОП-10 Steam и игра Metal: Hellsinger — у нее 7 место, которая на этой неделе была добавлена в Game Pass.

Так выглядит ТОП-10 Steam по выручку за неделю с 12 по 18 сентября:

Steam DeckCyberpunk 2077Call of Duty: Modern Warfare 2Call of Duty: Modern Warfare 2NBA 2K23God of WarMetal: HellsingerHorizon Zero Dawn Complete EditionDays GoneMarvel’s Spider-Man Remastered